Sociedad

¿A Qué Hora Inicia el Gran Desfile de Alebrijes Monumentales 2026? Recorrido Iluminará la CDMX

Si planeas asistir, consulta el horario del Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX, que se realizará este sábado 17 de octubre

Conoce A Qué Hora Inicia el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 en CDMXLos alebrijes monumentales recorrerán las principales calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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¿A Qué Hora Es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 en CDMX? Horario de Inicio del Recorrido | N+