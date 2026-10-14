¿A Qué Hora Inicia el Gran Desfile de Alebrijes Monumentales 2026? Recorrido Iluminará la CDMX

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 del Museo de Arte Popular (MAP) se realizará este sábado 17 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) y si estás planeado admirar este recorrido lleno de criaturas fantásticas y color, acá te decimos a qué hora es y por dónde pasará esta celebración.

El Día de Muertos está cada vez más cerca por lo que han comenzado a realizarse diferentes actividades en la capital del país, y en una nota previa te traemos la agenda con todos los mega eventos que habrá por esta festividad.

¿Por dónde pasa el Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX?

Luego de que el fin de semana pasado se realizará el Paseo de Alebrijes Iluminados en el Centro Histórico, este sábado las figuras gigantes elaboradas por artistas y sociedad civil comenzarán su recorrido en el Zócalo CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alebrijes Iluminados Llenaron de Color el Centro Histórico de CDMX

Posteriormente, el Desfile de Alebrijes Monumentales tomará la avenida 5 de Mayo, para después pasar por Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Finalmente, las criaturas llegarán a su destino en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Zócalo CDMX.

Calle 5 de Mayo.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Glorieta del Ángel de la Independencia.

¿A qué hora empieza el Desfile de Alebrijes Monumentales?

El recorrido organizado por el Museo de Arte Popular comenzará este sábado 17 de octubre a las 12:00 horas, es decir al mediodía, por lo que será un evento para todo tipo de público lleno de colores y fantasía.

Al final del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026, las personas podrán admirar las figuras gigantes en la exhibición que se colocará en el Paseo de la Reforma y en la explanada de la Estela de Luz hasta el domingo 8 de noviembre.

PPP