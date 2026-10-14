Sociedad

Del Mictlán a la CDMX: Desfile de Alebrijes, Ofrendas y Más Eventos por Día de Muertos 2026

Prepárate para celebrar el Día de Muertos 2026 en CDMX y consulta la agenda de eventos que se realizarán en los próximos días

Conoce las fechas y horarios de los Eventos por Día de Muertos 2026 en CDMXLa Mega Ofrenda del Zócalo es uno de los eventos que habrá en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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