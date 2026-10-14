Del Mictlán a la CDMX: Desfile de Alebrijes, Ofrendas y Más Eventos por Día de Muertos 2026

Estamos cada vez más cerca del Día de Muertos 2026 y para que vayas preparando tu agenda para asistir a todos los eventos de esta celebración, acá te traemos las fechas y horarios de los desfiles, ofrendas y otras actividades que habrá en CDMX por esta festividad.

Los mexicanos ya se alistan para una de las celebraciones más importantes del año, en la que se recuerda a los seres queridos que ya fallecieron y se ponen altares en las casas para recibir a los difuntos, además de que se visita los panteones.

Debido a que el Día de Muertos se ha convertido en una de las festividades más representativas de México, en la CDMX se realizarán distintos eventos conmemorativos para todo tipo de público, los cuales comenzarán a partir de este fin de semana.

¿Cuáles son los eventos más importantes del Día de Muertos en CDMX?

Las celebraciones más tradicionales que se hacen durante estas festividades son el Desfile de Alebrijes Monumentales, la Ofrenda Monumental en el Zócalo, el Gran Desfile de Día de Muertos y la Mega Ofrendas de la UNAM.

Sin embargo, estos son algunos de los eventos que más asistentes reúnen, pero no son los únicos, pues la capital albergará más actividades a lo largo de las siguientes semanas para conmemorar estas festividades.

Fechas y horarios de los eventos por el Día de Muertos 2026 en CDMX

En la Ciudad de México se llevarán a cabo durante los próximos días al menos 13 mega eventos, entre los que están los desfiles, mega ofrendas, festivales y rodadas. Estas son las fechas, horarios, ruta y ubicaciones de cada uno:

Desfile de Alebrijes Monumentales

Fecha: 17 de octubre.

Ruta: Desde el Zócalo hasta la Avenida Paseo de la Reforma.

Marcha Zombie 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre a las 16:00 horas.

Ruta: Sale de Av. de la República, cruza con Paseo de la Reforma, pasa por Av. Juárez, Eje Central, 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Festival Flores de Cempasúchil

Fechas: Del 18 de octubre al 1 de noviembre.

Ubicación: Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

“El Camino” Iluminación en Reforma

Fechas: Del 23 de octubre al 8 de noviembre.

Ubicación: Del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones.

Rodada Ciclista por el Día de Muertos

Fecha: 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas.

Ruta: Desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, recorriendo 19 kilómetros a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

Mega Procesión de las Catrinas

Fecha: 25 de octubre.

Ruta: Avenida Paseo de la Reforma.

Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX

Fechas: Del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Ofrendas Comunitarias

Fechas: Del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Ubicaciones: 12 sedes en la ciudad, incluyendo la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y diversas Utopías en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Iluminación del Zócalo

Fechas: Del 29 de octubre al 4 de noviembre.

Ubicación: Fachadas de los edificios de Gobierno y del primer cuadro del centro histórico.

Festival de Día de Muertos en Chapultepec: “La Puerta entre dos mundos”

Fechas: Del 29 de octubre al 4 de noviembre.

Ubicación: Paseo de los Compositores y Lago Mayor, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Gran Desfile de Día de Muertos 2026

Fecha: Sábado 31 de octubre a las 14:00 horas.

Ruta: Avenida Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo.

Rodada del Terror en CDMX

Ofrendas UNAM

Fechas: Del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Día de Muertos en San Andrés Mixquic

Fechas: Del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Ubicación: San Andrés Mixquic, Alcaldía Tláhuac.

Con esta agenda de eventos en CDMX por el Día de Muertos 2026, ya puedes ir armando tus planes para saber a cuáles podrás asistir para unirte a las celebraciones por esta festividad tan importante en México.

PPP