Sociedad

¿Cuándo es la Rodada del Terror 2026 en CDMX? Habrá Evento de Motos Este Día

Si quieres asistir o evitar el caos vial, consulta qué día los motociclistas capitalinos realizarán la Rodada del Terror en CDMX

Checa Cuándo Habrá Rodada del Terror 2026 en CDMX por Halloween y Día de MuertosLa Rodada del Terror se ha vuelto una tradición en Halloween y Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro
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