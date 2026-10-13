¿Cuándo es la Rodada del Terror 2026 en CDMX? Habrá Evento de Motos Este Día

Con la llegada de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos 2026, ya se está preparando uno de los eventos que se han vuelto una tradición de estas festividades: la Rodada del Terror. Por ello, acá te decimos cuándo se realizará en CDMX.

La capital del país se alista para una de las celebraciones más importantes del año y ya se dio a conocer la fecha, hora y ruta del Gran Desfile y Concurso de Alebrijes, así como cuándo se pondrá la Megaofrenda UNAM 2026.

¿Qué es la Rodada del Terror en CDMX?

Durante las festividades de Halloween y Día de Muertos, cientos de motociclistas salen a las principales calles de la CDMX para rodar y hacer sonar sus motores, además de "aterrorizar" a las personas al disfrazarse de personajes terroríficos.

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Para este año, las comunidades de bikers han convocado a los participantes a "tomar las calles para vivir una noche llena de motos, disfraces, humo, luces, adrenalina y mucha hermandad biker".

Además del recorrido, los motociclistas regalan dulces a los niños disfrazados que se acerquen o que se encuentren a las orillas del recorrido para ponerle el toque familiar a la rodada del terror en CDMX.

"Los Motoclubs estarán compartiendo dulces con los niños que lleguen disfrazados, porque esta rodada también es para compartir con la familia y mantener viva la tradición", se lee en la convocatoria.

¿Cuándo es la Rodada del Terror en CDMX?

De acuerdo con una publicación del grupo Nueva Evolución Biker -N.E.B. CDMX, el recorrido de los motociclistas disfrazados se realizará el próximo sábado 31 de octubre de 2026, es decir en el día en el que se celebra Halloween.

"Durante el recorrido habrá bengalas de humo y pirotecnia, para darle ese toque especial a la noche y que puedan sacar las mejores fotos y videos del recuerdo", se lee en el post.

¿A qué hora es la Rodada del Terror 2026 en CDMX?

El recorrido de los motociclistas en las calles de la Ciudad de México comenzará desde la 8 de la noche y se pide a los asistentes ser puntuales, ya que "no se esperará a nadie".

En la misma publicación, se informa que los puntos de reunión se darán a conocer un día antes a través de los grupos de WhatsApp, creados por los organizadores de la Rodada del Terror.

Es importante señalar que este evento suele desplegar un amplio operativo por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), debido a que provoca caos vial y alertas de seguridad.

PPP