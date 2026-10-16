¿Qué Evento Hay en Reforma Desde Hoy por Día de Muertos 2026? Fechas y Ubicación

La avenida más emblemática de la Ciudad de México comienza a recibir las festividades del Día de Muertos 2026 y si buscas planes para este fin de semana, acá te decimos qué evento habrá desde hoy en Paseo de la Reforma.

Una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana está cada vez más cerca y la capital del país tendrá todo tipo de actividades como el Desfile de Alebrijes Monumentales, Mega Ofrendas en el Zócalo y en la UNAM, entre otros eventos.

¿Qué evento inicia hoy en Paseo de la Reforma?

A partir de este viernes, los habitantes capitalinos y turistas tendrán la oportunidad de acudir al Festival Flores de Cempasúchil, de acuerdo con una publicación de la Secretaría de Turismo de CDMX, publicada el pasado 13 de octubre.

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Esta edición, que se colocará en la Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, contará con la participación de 140 floricultores y productores provenientes de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

De esta manera, las familias mexicanas podrán contemplar una avenida 'naranja' por el característico color de la flor de Cempasúchil y adquirir las necesarias para elaborar sus altares por el Día de Muertos 2026.

Por otra parte, este sábado se realizará el Desfile de Alebrijes Monumentales que saldrá desde el Zócalo y recorrerá Paseo de la Reforma hasta la Glorieta de la Diana. Esta celebración comenzará a las 12:00 horas.

¿Cuándo termina el Festival Flores de Cempasúchil en Reforma?

La Secretaría de Turismo de CDMX también informó que esta expo-venta estará habilitada hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, es decir hasta la fecha en la que se celebra el Día de Muertos.

Cabe señalar que hasta el momento no se han anunciado los horarios del festival, ni qué actividades complementarias tendrá este evento. Sin embargo, la entrada es completamente gratis y es para toda la familia.

PPP