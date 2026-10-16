Sociedad

¿Qué Evento Hay en Reforma Desde Hoy por Día de Muertos 2026? Fechas y Ubicación

El Paseo de la Reforma se pinta de 'naranja' y ya comenzaron las actividades por las celebraciones del Día de Muertos 2026

Checa Qué Evento Hay en Reforma Desde Hoy por Día de Muertos 2026Reforma es la avenida principal para la celebración del Día de Muertos en la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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