¿Cuándo Es el Desfile de Día de Muertos en CDMX 2026?

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos más esperados de las celebraciones de Día de Muertos, con un desfile que recorrerá avenidas emblemáticas y reunirá representaciones de la cultura, la historia y las tradiciones mexicanas.

El desfile monumental de Día de Muertos 2026 se realizará el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas. El espectáculo tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media iniciando de Chapultepec al Centro Histórico.

¿Cuál es la ruta del desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México?

El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma. Después continuará hacia el Centro Histórico por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

A lo largo del trayecto, los asistentes podrán observar carros alegóricos, bandas de música, mojigangas, danzantes y figuras de gran tamaño inspiradas en las tradiciones mexicanas y el viaje de las almas al Mictlán.

¿Qué habrá en el desfile de Día de Muertos 2026?

En esta edición, entre los elementos destacados se encuentran homenajes a figuras de la cultura mexicana, como Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, así como representaciones de la Reina Roja de Palenque y vehículos decorados con motivos de lucha libre.

El contingente también incluirá la participación de UNICEF, de acuerdo con la información proporcionada para el evento.

La celebración combinará música, expresiones populares y referencias históricas para recordar a los difuntos y mostrar la diversidad cultural de México.

Foto: AFP

Quienes planeen asistir pueden considerar el horario de inicio y la duración estimada para elegir un punto del recorrido y llegar con anticipación.