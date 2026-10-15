Cultura

¿Cuándo Es el Desfile de Día de Muertos en CDMX 2026?

El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma

Foto: AFPFoto: AFP

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Ya Viene el Desfile del Día de Muertos 2026 en CDMX: Cuándo es y Dónde Va a Ser el Recorrido | N+