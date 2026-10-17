Seguridad

Prisión Preventiva Contra Miguel Ángel 'N' por Presuntos Fraudes en Coatzacoalcos

Un sujeto enfrenta un proceso legal tras presuntamente presentar diversos certificados y documentos apócrifos dentro de un proceso civil para obtener una sentencia favorable ante un juzgado

Prisión Preventiva Contra Miguel Ángel 'N' por Presuntos Fraudes en CoatzacoalcosEl órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar prisión preventiva por un año. Foto: FGE

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Miguel Ángel 'N' enfrenta prisión preventiva por presunto fraude en Coatzacoalcos. Documentos falsos y coacción a funcionarios en el centro de la investigación.

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