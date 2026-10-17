Prisión Preventiva Contra Miguel Ángel 'N' por Presuntos Fraudes en Coatzacoalcos

A través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se formuló imputación ante la autoridad judicial en contra de Miguel Ángel 'N', por su presunta responsabilidad en los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad, fraude procesal y fraude específico.

Según lo informado, el imputado presuntamente presentó diversos certificados y documentos apócrifos dentro de un proceso civil, los cuales habrían servido de sustento para obtener una sentencia favorable ante un juzgado de Coatzacoalcos.

Además de presuntamente coaccionar a diversas dependencias, así como a funcionarios municipales para poder llevar a cabo la inscripción de un terreno del que afirmaba ser propietario.

Durante la audiencia inicial, la cual fue celebrada en el marco del proceso penal 825/2026, el órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año.