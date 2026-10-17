Marchan para Exigir Justicia por Joven Presuntamente Atropellado por Tránsitos en Madero

Familiares y amigos de Andrés Hernández, originario de la congregación Hidalgo, en Pueblo Viejo, Veracruz, realizaron una marcha pacífica en Ciudad Madero para exigir justicia por su muerte, ocurrida durante la madrugada del pasado 11 de octubre, cuando estaba a un día de cumplir 25 años.

De acuerdo con los señalamientos de su familia, el joven presuntamente fue arrollado por elementos de Tránsito municipal sobre la avenida Francisco Sarabia. Su madre, Elisa Ruiz, cuestionó la actuación de los agentes, al señalar que, en lugar de auxiliar a su hijo y trasladarlo a un hospital, presuntamente se preocuparon por su propia situación.

La movilización inició sobre la avenida República de Cuba, donde ocurrió el hecho, y continuó hacia las instalaciones de la Fiscalía. Los participantes portaron cartulinas y una cruz con el nombre de Andrés para exigir avances en las investigaciones. Al llegar, encontraron las puertas de la dependencia cerradas con llave, lo que impidió su ingreso.

Con la voz entrecortada, Elisa recordó que el último mensaje que recibió de su hijo fue para avisarle que ya iba de regreso a casa y que estaba cerca. Después de esa comunicación, intentó llamarlo y enviarle mensajes, pero ya no obtuvo respuesta.

La madre también relató el doloroso momento en que acudió a reconocer el cuerpo de Andrés y aseguró que únicamente le permitieron ver parte de su rostro y cuerpo, sin mostrarle completamente las lesiones que presentaba.

Durante la marcha no se observó la presencia de elementos de Tránsito municipal. En su lugar, elementos de la Guardia Estatal y una unidad de Protección Civil brindaron vigilancia y seguridad a los manifestantes.

Los manifestantes reiteraron su exigencia de justicia y pidieron a las autoridades esclarecer los hechos e investigar la presunta participación de los agentes de Tránsito, para que la muerte de Andrés Hernández no quede impune.