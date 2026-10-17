Seguridad

Marchan para Exigir Justicia por Joven Presuntamente Atropellado por Tránsitos en Madero

Familiares y amigos reiteraron su exigencia de justicia y pidieron a las autoridades esclarecer los hechos

Marchan para Exigir Justicia en MaderoMarchan para Exigir Justicia en Madero. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Marcha pacífica en Madero: Familiares de Andrés Hernández piden justicia y esclarecimiento tras su muerte, presuntamente arrollado por Tránsitos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Marchan para Exigir Justicia por Joven Presuntamente Atropellado por Tránsitos en Madero | N+