Internacional

Múltiples Incendios Forestales Arrasan el Sur de California, EUA

El incendio es denominado Norte Fire y estalló cerca de San Clemente, al sur del condado de Orange. Funcionarios advierten que los fuertes vientos propagarían las llamas

@KhristianSnyder@KhristianSnyder

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