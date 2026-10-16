Modelos de OpenAI Hackean Billetera de Criptomonedas y Vulneran Otros Sitios Web

La empresa estadounidense de desarrollo de inteligencia artificial, OpenAI, dio a conocer que algunos de sus modelos hackearon dos sitios web, al evadir las restricciones de navegación de la compañía y extrajeron criptomonedas de una billetera.

La empresa reveló informes sobre nuevos incidentes, todos ocurridos en junio. Estos se suman a julio, cuando la compañía informó que agentes de prueba “explotaron una vulnerabilidad de día cero” en una herramienta diseñada para limitar su acceso a Internet.

El incidente de haber sido ocasionado por una persona habría derivado en cargos penales, pero esto ha causado un debate sobre si el uso generalizado de la IA puede tener efectos perjudiciales a una escala sin precedentes por la falta de regulación.

Esto ocurre cuando la empresa Anthropic elevó sus ingresos un 45% en el tercer trimestre, hasta los 16 mil 800 millones de dólares, mientras prepara su salida a bolsa en Estados Unidos, prevista para noviembre, según The Wall Street Journal (WSJ).

La compañía compite con OpenAI, creadora de ChatGPT, que también prepara su salida a bolsa, aunque ha indicado que no prevé hacerlo hasta 2027. Ambas compañías afrontan una creciente competencia en el sector de la IA, incluidos modelos de menor coste desarrollados en China.

Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa.

La creciente demanda de sus herramientas Claude y de Claude Code, esta última orientada a desarrolladores, ha permitido a la empresa ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

HVI