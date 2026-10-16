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Erik Lira Suena para el Valencia, pero Javier Aguirre Se Niega a Dar Detalles

El agente del futbolista mexicano estuvo en las instalaciones del equipo español

Erik Lira es jugador del Cruz Azul y hace poco estuvo a nada de irse al Mónaco francésErik Lira es jugador del Cruz Azul y hace poco estuvo muy cerca de irse a jugar al Mónaco francés. Foto: Reuters

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