Erik Lira Suena para el Valencia, pero Javier Aguirre Se Niega a Dar Detalles

Luego de que se cayó la llegada de Erik Lira al Mónaco francés en el último minuto, el nombre del futbolista mexicano ha vuelto a sonar para otro equipo europeo: Se tarta del Valencia, equipo que acaba de contratar al entrenador Javier Aguirre.

Así que no suena descabellado que “El Vasco” quiera llevarse a Lira al equipo español. No hay que olvidar que Aguirre lo dirigió en la Selección mexicana, con la que el jugador de Cruz Azul fue titular indiscutible durante el Mundial 2026.

El periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, señaló que el agente de Erik Lira estuvo en las instalaciones del club Valencia, por lo que es probable que el jugador de Cruz Azul llegue al equipo en el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, el entrenador Javier Aguirre se negó a dar detalles sobre la posible llegada de Lira al equipo que dirige. Aunque aceptó que le encantaría contar con él porque puede jugar “perfectamente en Europa”, dijo que no está en condiciones de confirmar o negar su llegada.

“Yo soy empleado del club y no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio Vázquez (director deportivo) cuando los dos llevemos un tiempo prudente conociendo la situación y veremos qué necesitamos”, dijo “El Vasco”.

Sobre la visita del agente de Lira a la instalaciones del Valencia, Javier Aguirre se limitó a decir que fue por “casualidades de la vida”. De acuerdo con César Luis Merlo, el timonel mexicano si pidió que se sondeara el fichaje de Lira, pero sabe que es muy complicado debido al alto costo del futbolista del Cruz Azul.

Como se recordará en el reciente mercado de verano, Erik Lira ya estaba prácticamente listo para llegar al Mónaco de la Ligue 1, sólo que su contratación se cayó en el último minuto porque el equipo francés no logró hacerle un hueco.

El Mónaco confiaba en traspasar al delantero Folarin Balogun al Everton inglés, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Así que el club galo no logró liberar esa plaza de jugador no comunitario que necesitaba para registrar a Lira.

Hay que señalar que el agente de Erik Lira en Europa es el mismo que representa a Edson Álvarez, así que es otro posible fichaje para el conjunto español- Como se sabe, Álvarez no pasa por un buen momento debido a que no es tomado en cuenta por el entrenador Nuno Espirito Santo en el West Ham. Por ello le ha pedido a su representante que le busque equipo para cambiar de aires.

Con información de N+