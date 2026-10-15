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Como Lamine Yamal: Gilberto Mora es Uno de los Jóvenes Más Decisivos del Futbol

El mexicano es considerado uno de los jugadores más prometedores del mundo y se rumora que pronto se irá al futbol europeo

Gilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección MexicanaGilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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