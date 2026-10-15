Deportes Como Lamine Yamal: Gilberto Mora es Uno de los Jóvenes Más Decisivos del Futbol El mexicano es considerado uno de los jugadores más prometedores del mundo y se rumora que pronto se irá al futbol europeo Gilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección Mexicana | Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 14 oct 2026 | 18:52 CST Actualizado hace 8 horas Seguir N+ en Google

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Actualmente Gilberto Mora es el jugador mexicano con mayor proyección, pues con apenas 18 años de edad el centrocampista ya posee varios récords con la selección mexicana y es una de las máximas promesas a nivel mundial. De hecho, ahora que cumplió la mayoría de edad, se dice que está muy cerca de abandonar el futbol mexicano para fichar con un club de Europa y sus estadísticas lo colocan en la élite de los jugadores jóvenes como Lamine Yamal.

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De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Gilberto Mora está en el Top 3 de jugadores adolescentes más decisivos según goles anotados o asistidos cada 90 minutos en la actual temporada. El mexicano promedia 1.03 colaboraciones directas de gol por partido y solo es superado por el croata Dukan Ahmeti (1.27) y el español Lamine Yamal (1.46).

La diferencia también radica que Mora, de momento, juega en la Liga MX y no en Europa como sí lo hacen Yamal y Ahmeti. Sin embargo, ahora que el mexicano cumplió 18 años ya puede firmar un contrato con algún club del Viejo Continente. En ese sentido David Faitelson, periodista de TUDN, dio a conocer que el Club Tijuana recibió una oferta de alrededor de 50 millones de dólares por el fichaje de Gilberto Mora.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña, que se llama Rafaela Pimenta, que también representa a Erling Haaland, entre otros futbolistas importantes, dijeron: 'hay una oferta de un club inglés', en este caso Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", afirmó Faitelson en el programa de Tercer Grado Deportivo.