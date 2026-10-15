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'Pitbull' Cruz Se Va al Canelo Team; Su Padre Reclama el 10% de su Salario

El padre del pugilista mexicano denunció hace unos días que no recibió pago alguno por la última pelea ante Néstor Bravo

Isaac 'Pitbull' Cruz luego de un combate de boxeoIsaac 'Pitbull' Cruz luego de un combate de boxeo | Foto: Reuters

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