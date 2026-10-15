'Pitbull' Cruz Se Va al Canelo Team; Su Padre Reclama el 10% de su Salario

Isaac Cruz, mejor conocido como el 'Pitbull', es uno de los grandes prospectos del boxeo mexicano en la actualidad. Su estilo agresivo y directo sobre el cuadrilátero le ha ganado multitud de seguidores y ahora forma parte del Canelo Team, bajo las órdenes del entrenador Eddy Reynoso, con quien ya tuvo su primer combate ante Néstor Bravo.

Sin embargo, la decisión del 'Pitbull' Cruz de unirse al equipo del 'Canelo' Álvarez generó polémica al interior de su familia. Su padre, Isaac Cruz, pidió la ayuda del Consejo Mundial de Boxeo hace varios días tras asegurar que no recibió ningún pago por la más reciente pelea de su hijo, a quien formó y entrenó durante toda su carrera. En ese sentido, el padre del boxeador solicitó el 10 por ciento de las ganancias que su hijo cobre por cada combate.

Ante esto, el vigente campeón superligero del CMB respondió con un comunicado en el que expresó cuál es su postura ante las palabras de su papá. "Hace tiempo, como una persona adulta y deportista profesional, decidí establecer una separación clara y definitiva respecto de mi padre en los ámbitos personal, familiar y profesional", explicó el pugilista, quien añadió que se siente profundamente agradecido con su padre por el acompañamiento, esfuerzo y dedicación que le brindó durante sus inicios como profesional.

"Su participación forma parte de mi historia personal y deportiva y siempre reconoceré aquello que contribuyó en mi crecimiento. Sin embargo, el reconocimiento y la gratitud no significan renunciar a mi autonomía, independencia y derecho de tomar mis propias decisiones", dijo Cruz, que a su vez explicó que "ser hijo no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, las decisiones o las exigencias de un padre. El respeto y la gratitud deben ser recíprocos, y no pueden convertirse en instrumentos de control o condicionamiento personal, profesional o económico".

Cabe destacar que el 'Pitbull' tiene un registro de 29 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Además, sus 15 peleas más recientes se disputaron en Estados Unidos.