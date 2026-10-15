Internacional

En Medio de Guerra con Rusia, Ucrania Deposita Semillas en la Bóveda del Fin del Mundo

Es la primera contribución del país europeo desde que comenzó el conflicto con Rusia en 2022

La Bóveda del Fin del Mundo.La Bóveda del Fin del Mundo.

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