En Medio de Guerra con Rusia, Ucrania Deposita Semillas en la Bóveda del Fin del Mundo

Ucrania depositó 773 muestras de semillas en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en el archipiélago ártico de Noruega. Es su primera contribución a las instalaciones desde que comenzó el conflicto con Rusia en 2022, informó este miércoles el Gobierno noruego.

El depósito se realizó el martes e incluyó muestras de trigo sarraceno y otros cultivos, lo que da un resguardo adicional a los recursos genéticos agrícolas del país.

La entrega forma parte de un esfuerzo internacional que llevó a la bóveda más de 16 mil muestras provenientes de 21 bancos de genes, según un comunicado del Ministerio de Agricultura y Alimentos de Noruega.

Seis bancos de genes de investigación agrícola internacional del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) aportaron en conjunto 8 mil 917 muestras. Además, el Consejo para la Investigación en Agricultura y el Análisis de la Economía Agraria de Italia hizo su primer depósito, con variedades históricas de trigo y arroz.

El ministro noruego de Agricultura y Alimentación, Nils Kristen Sandtroen, afirmó que el depósito más reciente demuestra la importancia de la cooperación internacional para proteger la diversidad global de los cultivos.

Establecida por el Gobierno de Noruega en 2008, la bóveda ofrece almacenamiento gratuito y de largo plazo para copias de respaldo de colecciones de semillas de bancos de genes de todo el mundo.

Ubicada dentro de una montaña en la isla de Spitsbergen, resguarda más de 1.4 millones de muestras pertenecientes a más de 130 bancos de genes, lo que la convierte en el repositorio seguro más grande del planeta para la diversidad de cultivos agrícolas.

La instalación es financiada por el gobierno noruego y se opera en colaboración con el Centro de Recursos Genéticos Nórdico (NordGen) y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos.

AMP