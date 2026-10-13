Ataque de Dron Hunde Barco en Mar Negro Frente a Bulgaria; Responsabilizan a Rusia

Varios drones atacaron dos barcos en el Mar Negro frente a Bulgaria y uno de los cargueros se hundió, confirmó el gobierno local, que atribuyó la agresión a Rusia.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, dijo que se activaron operaciones de rescate de emergencia este martes. Se trata de la segunda ofensiva del mismo tipo en una semana.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó Radev en un video subido a redes sociales.

Por tanto, adelantó, convocaría a la embajadora rusa, Eleonora Mitrofanova, para pedirle explicaciones.

El "Chelsea 3", de propiedad ucraniana y que navegaba con bandera de Malta, fue alcanzado por tres drones y sufrió daños a unas 18 millas náuticas (33 kilómetros) de la costa búlgara, alrededor de la 1:30 de la madrugada (tiempo local), según Radev.

Su tripulación, conformada por siete ucranianos y ocho azerbaiyanos, fue rescatada. Cinco tripulantes recibieron asistencia médica, pero nadie resultó gravemente herido.

Se rescató a un tripulante de la embarcación hundida, añadió Radev, sin dar detalles sobre los demás que iban a bordo.

Los equipos de emergencia hallaron con vida a cinco de los 16 marineros que viajaban en el carguero hundido, señaló Ruslan Strahilov, gobernador de la región Dobrich, mientras siguen las tareas para encontrar a los otros once.

Se trataría del Azov Concord, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que viajaba desde Rumanía hacia Turquía, según la agencia especializada en transporte marítimo Maritime.bg, aunque las autoridades no han confirmado esa identificación.

El barco hundido fue atacado a 17 millas náuticas (27 kilómetros) de la ciudad costera búlgara de Krapets, cerca de la frontera con Rumanía.

Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Bulgaria, Radev calificó las agresiones de "absolutamente inaceptables" y dijo que Bulgaria estaba solicitando asistencia de la OTAN y de la Unión Europea.

Los ataques se producen exactamente una semana después de que drones marítimos y aéreos ataquen otros dos buques comerciales en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro. Un barco con bandera de Togo se hundió, mientras que un ferry búlgaro evacuó a la tripulación de 18 miembros de una embarcación con bandera de Palaos.

El ejército de Ucrania no realizó ninguna operación cerca de los lugares de los ataques con drones de la semana pasada, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien culpó a Rusia.

Un día antes, un buque de carga de propiedad turca que transportaba maíz se incrementó tras un ataque con drones y más tarde se hundió en el mar Negro frente a la costa de Rumania. Dos personas murieron y 11 tripulantes fueron rescatados, indicaron las autoridades rumanas.

Rusia no comentó de inmediato sobre el incidente de este martes.

Bulgaria no limita con Ucrania ni con Rusia, pero, como miembro de la OTAN, ocupa una posición estratégica en el mar Negro, donde ambos países cuentan con importantes puertos. Existe una creciente preocupación por los ataques híbridos con drones perpetrados por Rusia mientras libra la guerra en Ucrania.

Radev se opone a que la UE ayude a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. También considera que la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Moscú, es de facto territorio ruso.

Con información de Agencias

ASJ