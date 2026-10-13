Internacional

Ataque de Dron Hunde Barco en Mar Negro Frente a Bulgaria; Responsabilizan a Rusia

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, calificó la agresión como absolutamente inaceptable y dijo que solicitaría asistencia de la OTAN y de la Unión Europea

BulgariaRadev calificó las agresiones de "absolutamente inaceptables". Foto: Reuters.

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