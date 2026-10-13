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Huracán Simon Provocará Lluvias Fuertes en Nayarit y Sinaloa

Además, se espera que refresquen las temperaturas en el norte del país debido a una masa de aire polar

Un hombre conduce su bicicleta en medio de las lluvias provocadas por Simon en Manzanillo, ColimaUn hombre conduce su bicicleta en medio de las lluvias provocadas por Simon en Manzanillo, Colima. Foto: Reuters

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