Huracán Simon Provocará Lluvias Fuertes en Nayarit y Sinaloa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el huracán Simón siga cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa, originará lluvias puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en ambas entidades.

El huracán Simon se ubica en el Pacífico, a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, ahora como categoría 1.

Por su parte, el frente número 2 y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México, ocasionarán chubascos, lluvias y vientos fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango.

A su vez, la masa de aire polar que impulsa al frente originará un refrescamiento de las temperaturas en las citadas regiones.

Finalmente, se mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

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Este martes, se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit (costa y oeste), Chihuahua (noreste y sureste) y Durango (norte y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (norte, centro y sur), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Estado de México (oeste), Morelos, Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (noreste y suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A pesar del refrescamiento de las temperaturas, en algunas entidades alcanzarán los 40 °C:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Mientras que en el Valle de México, se esperan lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM