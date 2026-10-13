Huracán Simon se Debilita a Categoría 1 en las Costas del Pacífico Mexicano

El huracán Simon se debilitó a categoría 1 en los primeros minutos de este martes a 145 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, a donde se espera que impacte al final de la semana.

A las 0:00 horas, el ciclón presentaba viento máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h, con desplazamiento al noroeste, a una velocidad de 6 km/h.

De acuerdo con el pronóstico actual, se prevé que Simon impacte durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Probablemente, toque tierra entre Culiacán y El Dorado. Pero el cono de incertidumbre abarca desde el municipio de El Rosario, hasta Ahome.

En tanto, seguirá moviéndose muy lentamente hacia el noroeste durante este martes y el miércoles enfilará al norte.

Aunque ya se ha degradado un nivel en la escala Saffir-Simpson, se espera otro debilitamiento durante la jornada. Sin embargo, se prevé que Simon siga siendo un huracán hasta mediados de la semana.

"Podría volver a intensificarse el miércoles", informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La circulación del huracán genera lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el occidente del país.

Las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Escuinapa, hasta Bahía Tempehuaya; así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes hasta Escuinapa.

Se espera que Simon cause lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (oeste), Nayarit (costa y oeste) y Sinaloa (sur).

Las alertas se han encendido en Sinaloa, donde el gobierno local prolongó la suspensión de clases para los dos turnos en siete municipios de la zona sur: Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa.

En el puerto turístico de Mazatlán, el más importante de la entidad, las marejadas han azotado desde el fin de semana y el malecón de la ciudad costera presenta fracturas. El domingo fue hallado el cuerpo de Ricardo, un clavadista de 35 años que fue arrastrado por la corriente.

ASJ