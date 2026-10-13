Pronóstico del tiempo

Huracán Simon se Debilita a Categoría 1 en las Costas del Pacífico Mexicano

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y su desplazamiento es al noroeste, a una velocidad de 6 km/h

SimonEl huracán seguirá moviéndose muy lentamente hacia el noroeste durante este martes y el miércoles enfilará al norte. Foto: Reuters.

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