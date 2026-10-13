Balaceras

Matan a 4 Personas en Ataque Armado Dentro de una Casa en Culiacán

La agresión ocurrió a unas calles de la sede del Gobierno de Sinaloa, en la colonia Vallado Viejo

CuliacánFoto: N+.

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