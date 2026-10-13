Matan a 4 Personas en Ataque Armado Dentro de una Casa en Culiacán

Al menos cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado en Culiacán la noche de este lunes, como parte de la ola de violencia en la capital de Sinaloa que lleva más de dos años.

La agresión se registró al interior de un domicilio de la colonia Vallado Viejo, a unas cuantas cuadras de la sede del Gobierno estatal, al lado del canal de Recursos Hidráulicos.

Las autoridades fueron alertadas por detonaciones de arma de fuego y, a su arribo, la policía localizó a dos mujeres y un hombre sin vida, mientras que otro sujeto estaba gravemente herido.

El lesionado por los disparos fue trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos de Cruz Roja, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

El reporte se recibió alrededor de las 20:40 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado por la calle Segunda, casi esquina con avenida Federalismo, cerca de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban reunidas en la casa.

Elementos de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado, peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

ASJ