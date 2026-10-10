Seguridad

Catean Una Vivienda en Los Pinos, Culiacán; Aseguran Armas y Explosivos

El operativo inició desde la madrugada del sábado y fue hasta las 9:00 de la mañana que entraron al domicilio

Catean una vivienda en Los Pinos, Culiacán; aseguran armas y explosivos.Catean una vivienda en Los Pinos, Culiacán; aseguran armas y explosivos. Foto: N+

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La casa involucrada en la movilización es de dos plantas, fachada color blanco y se ubica por la calle Río Papaloapan.

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