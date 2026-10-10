Catean Una Vivienda en Los Pinos, Culiacán; Aseguran Armas y Explosivos

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional catearon una vivienda ubicada en la colonia Los pinos de Culiacán en la que de manera preliminar se reportó el aseguramiento de armas y explosivos en su interior.

El operativo inicio desde la madrugada del sábado 10 de octubre y fue hasta alrededor de las 9:00 de la mañana que las fuerzas federales se adentraron al domicilio entre ellos un elemento con un traje especial antibombas.

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La casa involucrada en la movilización es de dos plantas, fachada color blanco y se ubica por la calle Río Papaloapan, entre la avenida Río Santiago y calle Río Lerma, sitio que fue acordonado por las autoridades.

El material ilícito asegurado fue turnado ante la autoridad competente y hasta el momento no se reportan personas detenidas tras el operativo