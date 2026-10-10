Catean Una Vivienda en Los Pinos, Culiacán; Aseguran Armas y Explosivos

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional catearon una vivienda ubicada en la colonia Los pinos de Culiacán en la que de manera preliminar se reportó el aseguramiento de armas y explosivos en su interior.
El operativo inicio desde la madrugada del sábado 10 de octubre y fue hasta alrededor de las 9:00 de la mañana que las fuerzas federales se adentraron al domicilio entre ellos un elemento con un traje especial antibombas.
La casa involucrada en la movilización es de dos plantas, fachada color blanco y se ubica por la calle Río Papaloapan, entre la avenida Río Santiago y calle Río Lerma, sitio que fue acordonado por las autoridades.
El material ilícito asegurado fue turnado ante la autoridad competente y hasta el momento no se reportan personas detenidas tras el operativo