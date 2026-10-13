Sociedad

¿Qué Significa Privatizar el Agua? Claves de las Protestas en Guadalajara

Tras la presentación del proyecto acueducto Chapala - Guadalajara surgieron cuestionamientos sobre la privatización del agua, las autoridades estatales lo rechazan

¿Qué Significa Privatizar el Agua?; Claves de las Protestas en Guadalajara¿Qué Significa Privatizar el Agua?; Claves de las Protestas en Guadalajara. Foto: Gobierno de Jalisco

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La privatización del agua en Guadalajara desata manifestaciones. Estas son las acciones del gobierno y el impacto en la vida diaria

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