¿Qué Significa Privatizar el Agua? Claves de las Protestas en Guadalajara

La privatización del agua consiste en transferir a particulares el control o la prestación de actividades relacionadas con el suministro del recurso, como la operación de redes de distribución o la administración del servicio de agua potable. De acuerdo con la definición de privatización recopilada en la página de la Cámara de Diputados, se trata de dar carácter privado a lo que anteriormente era un servicio público o estatal.

Quienes viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara y viven desde hace tiempo problemas de calidad del agua se han preguntado si la privatización de este servicio público podría ser una alternativa para resolver la crisis o si, por el contrario, agravaría la situación.

Para hacer frente a la mala calidad del agua, desde hace un par de días se cerró la presa de Las Pintas como medida temporal para contener el agua sucia, lo que implica una menor disponibilidad del líquido; además, las autoridades del estado informaron que para atender esta problemática se está avanzando en la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle.

En tanto, el Gobierno de Jalisco presentó la semana pasada una iniciativa para poder construir un nuevo Acueducto Chapala - Guadalajara, proyecto aprobado técnicamente por Conagua. Tras la presentación del proyecto del acueducto, surgieron cuestionamientos y señalamientos de una "privatización fáctica" u operativa del agua debido al esquema de financiamiento propuesto bajo un esquema denominado CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) con un plazo de pago de hasta 25 años.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que no se pienza privatizar el agua, ni aumentar las tarifas.

Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó durante la mañanera de este lunes, que el gobernador del estado planteó un esquema de financiamiento, que en su perspectiva funciona en carreteras, pero que en agua es distinto.

Sheinbaum dijo ante este plan que había que llegar a acuerdos para una solución técnica y un esquema financiero sostenibles en Jalisco. Reiteró que lo importante es resolver la contaminación del agua y plantear las acciones inmediatas que tienen que hacerse para determinar las obras de infraestructura que van a desarrollarse para resolver el problema de fondo.

Lo que destaca es que durante esta crisis del agua, la gente ha tenido que cambiar su rutina de vida diaria, desde estudiantes hasta amas de casa, negocios y todas las esferas sociales en Guadalajara.