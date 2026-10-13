Salud

Vigilan Posible Brote de COVID-19 en Escuela Primaria de Campeche

Brigadas sanitarias realizan revisiones y aplican protocolos preventivos en el plantel educativo para evitar contagios masivos

Vacuna contra COVID-19.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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