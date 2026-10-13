Vigilan Posible Brote de COVID-19 en Escuela Primaria de Campeche

Autoridades del sector Salud del estado de Campeche vigilan un presunto brote de COVID-19 en escuela primaria "Maestros Carmelitas" del municipio de Carmen, donde 19 niños presentaron síntomas de la enfermedad.

Al respecto, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, secretario de Salud de Campeche, indicó:

"Reportaba una parte, creo era una maestra, que había 19 niños con casos de infecciones de vía respiratoria. El COVID-19 ya es parte de las infecciones de vías respiratorias virales que vamos a tener, sin embargo, ahorita nosotros ya hicimos contacto directamente desde el día de hoy con la Jurisdicción Sanitaria Número 3".

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Para evitar contagios masivos, brigadas sanitarias ya realizan revisiones y aplican estrictos protocolos preventivos en el plantel educativo, donde los menores con síntomas fueron enviados a sus casas como medida preventiva.

"Sí es atípico que en un solo centro escolar puedan presentarse 19 casos, ante eso vamos a tener ahí la brigada de atención epidemiológica. Se va a empezar a hacer un acercamiento con las autoridades de la escuela para poder iniciar un estudio epidemiológico, ¿qué quiere decir?, estar ubicando a los niños, estar ubicando qué síntomas tienen", señaló Alvarado Rivadeneyra.

Autoridades de Salud evalúan la posibilidad de poner en cuarentena a la escuela, según los resultados que arroje la investigación médica, mientras tanto la dirección del plantel solicitó reforzar el filtro sanitario en casa y no enviar a clases a los alumnos si presentan fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal o malestar general.

Con información de Gerardo Sánchez.

LECQ