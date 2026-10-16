Una persona sin vida y tres lesionados, fue el saldo de la volcadura de una familia de paisanos, ocurrida sobre la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del kilómetro 88 en los límites de Ramos Arizpe con Castaños.

De acuerdo con la declaración del conductor, de 41 años, viajaban procedentes de Oklahoma con destino a Aguascalientes. Refirió que uno de los neumáticos se reventó, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo, saliera del camino y posteriormente se volcara.

En el lugar perdió la vida una mujer identificada, Rafael Medina de 55 años, otra mujer más de 22 años fue trasladada en código rojo al Hospital General, ambas viajaban en el asiento trasero sin cinturón de seguridad.

También se traslado al conductor de 41 años y al pasajero de 55 años, elementos de la Guardia Nacional abanderaron el sitio, en tanto el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).