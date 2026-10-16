Accidentes

Vuelca Familia en Carretera Saltillo-Monclova; Hay 1 Muerto y 3 Lesionados

El accidente habría ocurrido luego de que uno de los neumáticos del vehículo se reventara

Vuelca Familia en Carretera Saltillo-Monclova; Hay 1 Muerto y 3 LesionadosEl accidente se registró en los límites de Ramos Arizpe con Castaños. Foto: Archivo N+

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