Política

Ayuntamiento de Torreón Entrega Información a la FGR por Caso de Exfuncionarios

Se dio a conocer que la Fiscalía ha solicitado datos de una licitación para la contratación de servicios relacionados con el SIMAS

Ayuntamiento de Torreón Entrega Información a la FGR por Caso de ExfuncionariosAutoridades de Torreón entregaron información sobre las detenciones del exsecretario del Ayuntamiento y la exdirectora del Centro de Justicia Municipal. Foto: FGR.

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