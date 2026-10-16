Ayuntamiento de Torreón Entrega Información a la FGR por Caso de Exfuncionarios

La Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Torreón informó que recientemente entregó documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones relacionadas con las detenciones de José 'N', exsecretario del Ayuntamiento, y Martha 'N', exdirectora del Centro de Justicia Municipal.

Los arrestos ocurrieron el 13 de septiembre durante un operativo realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial en un exclusivo fraccionamiento de Torreón.

Posteriormente, José 'N', Martha 'N', José Feliciano 'N', Farid 'N' y Georgina 'N', fueron vinculados a proceso por la FGR derivado a unadenuncia presentada presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gerardo Márquez, titular de la Consejería Jurídica, explicó que la FGR solicitó información sobre una licitación para la contratación de servicios relacionados con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El funcionario confirmó que la solicitud fue recibida recientemente y precisó que la documentación requerida corresponde a servicios contratados anteriormente por el organismo operador con una empresa proveedora.

El monto de la licitación relacionada con estos servicios asciende a aproximadamente 60 millones de pesos. Márquez señaló que la dependencia municipal remitió la información solicitada, en cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades federales.