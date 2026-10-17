Deportes

Posponen el Juego 4 entre Rays y Guardians de la Serie de Campeonato de la MLB por Lluvias

Es la primera vez que se pospone un juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2019

Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay celebra un jonrón. Foto: APJunior Caminero de los Rays de Tampa Bay celebra un jonrón. Foto: AP
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