Dan 474 Años de Prisión a Implicados en el Homicidio de 2 Surfistas Australianos en BC

Un juez de control en Ensenada, Baja California, condenó a 158 años y nueve meses de prisión a tres hombres por el asesinato de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson y su amigo estadounidense Carter Redd Rhoad. Por este crimen, cuatro personas fueron detenidas.

Jesús Gerardo García, “el Kekas”, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N” recibirán cada uno 158 años y nueve meses de cárcel por los delitos de homicidio, robo con violencia y robo a vehículo con violencia.

Tras la sentencia, Antonio Otañez, presidente de la asociación de surfistas de Baja California, dijo que “se ha hecho justicia”, aunque, admitió que el multihomicidio ocasionó una “gran reducción” de la visita de turistas, en particular de surfistas, a la región.

Los hermanos Callum y Jake, de 32 y 31 años, viajaron junto a su amigo Carter, de 33, en abril de 2024 a México para disfrutar de del surf, en una playa de Punta San José, a 80 kilómetros de la ciudad de Ensenada.

La noche del 27 de abril de 2024 decidieron acampar en la playa donde fueron interceptados por estos sujetos, quienes los asesinaron durante la madrugada y luego arrojaron sus cuerpos a un pozo de más de 15 metros de profundidad. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo.

El 5 de mayo fue detenido “El Kekas”, quien fue señalado como el presunto autor material del asesinato de los tres extranjeros. La Fiscalía indicó que este hombre tenía antecedentes en Ensenada de los delitos de narcomenudeo, allanamiento de morada, violencia familiar y robo de vehículo.

También fueron detenidos Ary Gisell Silva Raya, expareja de García, y dos de sus supuestos colaboradores, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”. A Silva Raya le encontraron un teléfono móvil de las víctimas, y aceptó ir a un juicio abreviado. Fue condenada a 20 años de cárcel por los delitos de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia.

La fiscalía del estado alegó que los agresores querían robar los neumáticos de la camioneta de los extranjeros y que las víctimas se resistieron. “Los agresores sacan un arma que tenían en su poder y privan de la vida al que de inicio se opuso al robo y posteriormente se les echan encima a los otros dos”.

Silva Raya declaró ante el juez que su expareja le confesó que llegó con una pistola a la tienda de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera. También dijo que uno de los extranjeros suplicó por su vida.

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