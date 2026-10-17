Seguridad

Dan 474 Años de Prisión a Implicados en el Homicidio de 2 Surfistas Australianos en BC

El caso ocurrió en 2024 cuando los hermanos se encontraban de vacaciones en Baja California

Surfistas australianosIG: callum10robinson
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