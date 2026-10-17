Seguridad

¿Quiénes son los Sentenciados por el Asesinato de Tres Surfistas Extranjeros en Ensenada?

Tras dos años, la FGE dictó la pena condenatoria del homicidio de los australianos Jake y Callum Robinson y el estadounidense Jack Carter Rhoad

Justicia en Ensenada tras dos años: dictan pena máxima de cárcel por el homicidio de vacacionistasJusticia en Ensenada tras dos años: dictan pena máxima de cárcel por el homicidio de vacacionistas | Foto: Instagram @callum10robinson

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