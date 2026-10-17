¿Quiénes son los Sentenciados por el Asesinato de Tres Surfistas Extranjeros en Ensenada?

Entre la tarde del 27 y la mañana del 28 de abril de 2024, los hermanos australianos Jake y Callum Robinson junto al estadounidense Jack Carter Rhoad acampaban en la zona de Punta San José, en el poblado de Santo Tomás, cuando unos agresores los sorprendieron para despojarlos de su camioneta Chevrolet Colorado modelo 2016; sin embargo, al tratar de resistirse, estos fueron privados de la vida.

El vehículo fue localizado posteriormente calcinado en las inmediaciones de Santo Tomás. Tras un operativo táctico e interinstitucional realizado el 3 de mayo de 2024, los cuerpos sin vida de los tres hombres fueron hallados al interior de un pozo de más de 15 metros de profundidad en un rancho de la misma zona costera.

Después de dos años y una exhaustiva investigación encabezada por la fiscal general del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria histórica de 158 años y 9 meses de prisión para cada uno de los tres responsables del homicidio de los tres surfistas extranjeros ocurrido en el municipio de Ensenada.

Los sentenciados identificados como Jesús Gerardo ‘N’, alias ‘El Kekas’; Irineo ‘N’ y Ángel Jesús ‘N’ | FGE

Los sentenciados, identificados como Jesús Gerardo ‘N’, alias ‘El Kekas’; Irineo ‘N’ y Ángel Jesús ‘N’, recibieron esta pena tras dictarse el fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de robo calificado y robo de vehículo con violencia.

La condena impuesta por la autoridad judicial se desglosa de las siguiente manera: 135 años de prisión por el delito de homicidio calificado, 10 años y 9 meses por robo calificado con violencia y 13 años por robo de vehículo con violencia.

Adicionalmente, el tribunal fijó el pago de 1 millón 628 mil 550 pesos por concepto de reparación del daño integral a favor de las víctimas indirectas, así como 19 mil 542 pesos por gastos funerarios, quedando a salvo los derechos correspondientes para la restitución del vehículo y las pertenencias robadas durante la etapa de ejecución de la sentencia.

JMR