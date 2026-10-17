Descubren la Primera Estrella Verde: Te Decimos Por Qué Tiene Este Color y Dónde se Encuentra

Astrónomos identificaron una estrella con una inusual tonalidad verde amarillenta, un hallazgo que aporta información sobre la composición química de estos cuerpos celestes y la forma en que interactúan con la luz.

El objeto, denominado WD J1330+6435, se encuentra a unos 280 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco. La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, y analiza las características de esta enana blanca, cuya apariencia corresponde a un tono conocido como chartreuse, una combinación de verde y amarillo.

La coloración está relacionada con los elementos químicos presentes en su atmósfera y con la manera en que absorben determinadas longitudes de onda de la luz.

WD J1330+6435 es una enana blanca, el remanente compacto que queda cuando una estrella agota su combustible nuclear y expulsa sus capas exteriores.

Los investigadores encontraron indicios de elementos como calcio, litio y sodio en su composición. En particular, el comportamiento del sodio bajo las condiciones extremas de densidad de la atmósfera de esta estrella ayuda a explicar su tonalidad.

La interacción entre los átomos de sodio y el helio que los rodea modifica la manera en que la atmósfera absorbe la luz. Como resultado, determinadas longitudes de onda quedan atenuadas y la luz que llega al observador produce una apariencia verde amarillenta.

Por tanto, su color no se explica simplemente por una temperatura más elevada que la de otras estrellas, sino por las propiedades físicas y químicas de su atmósfera.

WD J1330+6435 se encuentra a aproximadamente 280 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco. Los modelos utilizados para estudiarla estiman que su temperatura ronda los 4 mil grados Celsius.

Foto: Universidad de Warwick

Como otras enanas blancas, es un objeto extremadamente denso: este tipo de remanentes puede concentrar una masa comparable a la del Sol en un volumen similar al de la Tierra.

La distancia a la que se encuentra también significa que no se trata de una estrella verde cercana a nuestro planeta. Su identificación forma parte de las investigaciones astronómicas que buscan comprender las propiedades de los objetos que quedan después de que las estrellas concluyen su etapa de fusión nuclear.

La investigación también identificó otra enana blanca, WD J1011+2845, cuya tonalidad se aproxima al rosa salmón. De acuerdo con los resultados, su apariencia está relacionada con la presencia de carbono en sus capas exteriores.

Ambos objetos muestran cómo la composición química puede influir en los colores observados en las estrellas. Estos rasgos aportan información sobre su evolución y los materiales que permanecen en sus sistemas después de que termina la fusión nuclear.

El descubrimiento de WD J1330+6435 no significa que las estrellas verdes sean comunes. Su interés científico radica en que permite estudiar cómo los elementos químicos y las condiciones extremas del espacio modifican la luz que emiten estos remanentes estelares.

PT