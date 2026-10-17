Ciencia y Tecnología

Descubren la Primera Estrella Verde: Te Decimos Por Qué Tiene Este Color y Dónde se Encuentra

La enana blanca WD J1330+6435 está a años luz de la Tierra y tiene una tonalidad poco común

WD J1330+6435Foto: Universidad de Warwick
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