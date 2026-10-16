Ciencia y Tecnología

¿Cuándo Sale a la Venta el Tesla Roadster Volador? Precio del Depósito para Comprar Nuevo Auto

Conoce a partir de cuándo se podrá comprar el auto volador de Tesla y cuánto cuestan las diferentes versiones del vehículo deportivo eléctrico

Checa Cuándo Inicia Venta de Auto Volador de TeslaEl nuevo Tesla Roadster realizó maniobras aéreas en su presentación. Foto: Reuters
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