¿Cuándo Sale a la Venta el Tesla Roadster Volador? Precio del Depósito para Comprar Nuevo Auto

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, coche deportivo eléctrico que tiene la posibilidad de elevarse por los aires, lo cual ha generado mucha atención, y acá te decimos cuándo sale a la venta y cuál es el precio del depósito para comprar el auto volador.

Durante una demostración en Texas, el vehículo, desarrollado con tecnología vinculada a SpaceX, realizó maniobras aéreas al elevarse del suelo, girar en el aire y aterrizar sobre sus cuatro ruedas.

La característica más llamativa del Tesla Roadster es la incorporación de propulsores de gas frío vinculados al desarrollo tecnológico de la compañía aeroespacial de Musk, ya que este sistema genera impulsos que permiten levantar el vehículo durante maniobras breves, sin utilizar alas o rotores como otras aeronaves.

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De igual forma, el nuevo auto de Tesla mostró un sistema de succión que le permitió desplazarse por una rampa invertida durante la presentación. Además el vehículo puede acelerar de cero a 97 kilómetros por hora, en menos de un segundo y tendrá una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora.

¿Cuándo inicia venta de auto volador de Tesla?

De acuerdo con la empresa automotriz de Elon Musk, se espera comenzar con la producción del nuevo Tesla Roadster en 2028, por lo que a partir de ese momento podría ofrecerse a la venta, sin embargo desde ahora ya se puede reservar el vehículo.

Sin embargo, es importante señalar que pese a las maniobras exhibidas en la demostración, no significa que el Roadster vaya funcionar como un automóvil volador convencional ni que esté autorizado para realizarlas en calles y carreteras.

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Por ello, los interesados en adquirir este carro deben tener en cuenta que aún se deben aclarar los aspectos sobre el funcionamiento de las tecnologías en condiciones de conducción cotidiana y su viabilidad para circular legalmente por vías públicas.

¿Cuál es el precio del Tesla Roadster?

Pese a que no se especificó un costo exacto del auto volador, la página de reservas de Tesla muestra que el precio de depósito es de 100,000 pesos para dos de las tres versiones, y en un lapso de 10 días se tiene que completar el pago anticipado.

Para el modelo "Performance" se solicita un extra de 864,000 pesos, mientras que para la versión "Thrust", que contaría con propulsores de aceleración, se requiere un depósito extra de 4.7 millones de pesos, es decir en total cuesta 4 millones 800 mil pesos.

También se presenta la variante "Rocket", sin embargo este modelo solo se ofrece por invitación y se describe como un automóvil monoplaza con un "sistema de vuelo completo", de acuerdo con la página.

PPP