BYD le Quita la Corona a Tesla: Empresa China, la Mayor Fabricante de Vehículos Eléctricos

La batalla por el mercado de la movilidad verde parece que tiene a un nuevo ganador, de acuerdo con los reportes de producción y ventas. Y es que la estadounidense Tesla ya no es el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo. Ahora este título le corresponde a la china BYD.

Tesla confirmó las cifras de la pérdida de la corona este viernes: reportó que el año pasado entregó un millón 636 mil129 vehículos, un 8.5 % menos que el año anterior. Dichos resultados marcan el segundo año consecutivo de pérdidas en ventas para la estadounidense.

Horas antes, la china BYD había revelado que sus ventas en 2025 ascendieron a 2.25 millones de automóviles, un 28 % más que el año anterior.

Ventas de BYD fuera de China superan récord

BYD dijo que las ventas fuera de China subieron a un récord de 1 millón de vehículos en 2025, un 150% más que en 2024.

La compañía ha dicho que su objetivo es vender hasta 1.6 millones de vehículos fuera de China en 2026, aunque no ha revelado un objetivo global de ventas.

En octubre, Tesla lanzó las versiones "estándar" del Model Y y el Model 3, con un precio unos 5 mil dólares menor al de los modelos básicos anteriores, con el objetivo de defender los volúmenes de ventas tras la pérdida del crédito fiscal y atraer a los clientes europeos que buscan opciones más baratas.

La medida decepcionó a algunos inversores que esperaban un recorte de precios mayor o un producto de gran consumo significativamente nuevo.

A pesar de que las entregas de vehículos se han debilitado, las acciones de Tesla subieron un 11.4% en 2025, lo que elevó el patrimonio de Musk.

Con información de EFE y Reuters.

