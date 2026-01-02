Un Señor en CDMX y una Señora en Guerrero, las Víctimas del Sismo Hoy en San Marcos

El sismo magnitud 6.5 ocurrido hoy en San Marcos, Guerrero, sintiéndose en la Ciudad de México, estados como Estado de México, Tlaxcala, ocasionó personas con crisis nerviosa, en algunos casos hubo colonias sin luz en el caso de la CDMX.

También hay reportes de algunas afectaciones materiales como derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en el estado de Guerrero.

Municipios con afectaciones materiales en Guerrero:

Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, Tlapa, Eduardo Neri y Técpan de Galeana.

Mueren dos personas tras el sismo hoy

El sismo de este día, provocó que dos personas murieran, aunque no directamente por el temblor, si no, por condiciones externas.

La primera muerte que se reportó fue la de un señor en la CDMX

Se trata de un señor de 67 años en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

En medio de la evacuación por el sismo, la víctima bajaba las escaleras desde el piso 2 del edificio, cuando se resbaló y se golpeó la cabeza, narró su esposa. Peritos llegaron al lugar. El gobierno de la CDMX lamentó la muerte del señor y explicó la posible causa de la muerte.

Se tiene información sobre el fallecimiento de una persona en la Alcaldía Benito Juárez a consecuencia de un posible paro cardiorespiratorio y posterior caída mientras evacuaba el inmueble en el que se encontraba

También se reportaron 13 crisis nerviosas, mismas que fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado para su atención médica.

Una mujer muere en Guerrero

En tanto, una mujer murió durante el sismo luego de que la estructura de su casa en la comunidad de Las Minas en San Marcos, Guerrero.

Se trata de una mujer de 50 años, aproximadamente.

La familia recibirá apoyo, informó la gobernadora, Evelyn Salgado.

Hasta el momento, se han registrado 546 réplicas del sismo magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, la más grande ha sido de 4.7.

