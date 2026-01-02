Nueva Alerta de Frío en CDMX Hoy: Lista de Alcaldías con Pronóstico de Bajas Temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió este viernes una Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en al menos cinco alcaldías.

En plena temporada de frentes fríos, se prevé descenso de temperaturas en gran parte del país, incluyendo a la capital.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta de frío en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Riesgos alertó por bajas temperaturas para las próximas horas en al menos las siguientes cinco alcaldías:

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del sábado 3 de enero 2026.

¿Cuáles son las recomendaciones por frío en CDMX hoy?

Ante la alerta por bajas temperaturas en la capital, la SGIRPC compartió una lista de recomendaciones para evitar enfermedades u otras complicaciones por el frío.

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, también llamó a lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de que uses calentadores y/o chimeneas en tu casa, la autoridad exhortó a mantener una ventilación adecuada.

