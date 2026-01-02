Muere Hombre en CDMX durante Evacuación por Fuerte Sismo de Hoy: ¿Qué Pasó?

En medio de la evacuación por el sismo de hoy, 2 de enero de 2026, murió un hombre en su vivienda, ubicada en la colonia Álamos, de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te informamos qué pasó.

Este viernes, un fuerte temblor con epicentro en el estado de Guerrero provocó la activación de la Alerta Sísmica en la CDMX, donde cientos de personas evacuaron sus casas, como el caso del señor de 67 años, quien se accidentó y perdió la vida.

Video: Muere Adulto Mayor durante Sismo de Hoy; Resbaló de Escaleras durante Evacuación en CDMX

En ese sentido, peritos acudieron al lugar para la toma de fotografías y las diligencias correspondientes. También estuvo presente personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y paramédicos, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Qué pasó en la alcaldía Benito Juárez en medio del sismo de hoy?

El adulto de 67 años sufrió una caída cuando bajó las escaleras para evacuar el edificio mientras sonaba la Alerta Sísmica. El incidente pasó en Obrero Mundial, cerca del cruce con 5 de Febrero, en la Benito Juárez.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y una ambulancia del SAMU CRUM, quienes realizaron la valoración médica correspondiente. La esposa del adulto mayor precisó que mientras bajaba las escaleras desde el piso 2 del edificio, se resbaló y se golpeó la cabeza.

