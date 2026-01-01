“Es Muy Comelón”: Video del Momento en que Bebé Colibrí Come

Un bebé colibrí es cuidado en un refugio en la Ciudad de México (CDMX), uno de los encargados del lugar compartió la forma en la que come, así se ve en video el momento de su alimentación. El pequeño, descrito como "muy comelón", permanece bajo resguardo en el Refugio Terraza Colibrí.

Edgar, del Refugio Terraza Colibrí, contó a N+ que en el espacio dedicado a la atención y preservación de estas aves actualmente hay 6 ejemplares y que reciben a más conforme a reportes de la gente, quienes proporcionan detalles del lugar y las condiciones en que fueron hallados para facilitar su cuidado.

Video: ¿Cómo Alimentar a Un Bebé Colibrí? Cuidador Explica el Proceso para Cuidarlo

Así alimentan al bebé colibrí

Alrededor de 12 horas al día invierten en su alimentación porque no pueden hacerlo solos; un mes pasan en el refugio y luego de que están a salvo y sanos los liberan.

Su cuidador explicó que para alimentar al bebé colibrí que "es muy comelón" usan un gotero, que simula el néctar de las flores. Antes, cuando no sabía cómo comer, el pequeño animal abría el pico y caían las gotas, pero con el paso de los días ya puede succionar directamente del gotero.

Los bebés colibríes deben comer cada 20 a 30 minutos como mínimo . Su dieta consiste en una mezcla especial preparada con mosquitos y azúcar , de donde obtienen la sacarosa similar a la del néctar natural.

. Su dieta consiste en una mezcla especial preparada con , de donde obtienen la sacarosa similar a la del néctar natural. Cuando ya comen solos de las flores, bebederos y cazan a los mosquitos ya están listos para dejarlos ir porque ya no se dejan agarrar.

Por otra parte, si estás pensando en poner un bebedero para colibríes es recomendado solo en la ciudad, pero en zonas rurales no. Se debe de cambiar el líquido diariamente porque si no se fermenta.

