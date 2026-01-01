Inicio Ciudad de México Entra en Vigor Nueva Forma de Recolectar Basura en CDMX: ¿Cuál se Llevan Hoy Jueves?

Entra en Vigor Nueva Forma de Recolectar Basura en CDMX: ¿Cuál se Llevan Hoy Jueves?

|

N+

-

Toma en cuenta que ya entró en vigor la nueva forma de recolección de basura; te indicamos cuál se llevan hoy para que no se te pase

Nueva forma de separación de basura.

En CDMX, la basura se debe separar y será recolectada por tipo y en días específicos. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Desde este primer día del año entró en vigor la nueva forma de recolección de basura en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te especificamos cuál se llevan  hoy, 1 de enero de 2026, para que lo tomes en cuenta. 

Las autoridades capitalinas anunciaron en conferencia de prensa del pasado mes de octubre de 2025 que en este comienzo de 2026 los habitantes de la CDMX deben separar sus residuos con el fin de poder reciclar y mejorar el cuidado del medio ambiente. Previamente, en N+ te contamos por qué volvieron estas medidas obligatorias en ¿Qué Pasará con la Basura en CDMX? Por Esta Importante Razón Debes Separar Residuos.

Video: Así Comienza la Separación de Basura en CDMX Hoy 1 de Enero de 2026

Nota relacionada: Tirar la Basura Ya No Será Tan Fácil en la CDMX: Deberá Ir Separada y Se Hará por Días.

¿Qué tipo de basura van a recolectar hoy en CDMX? 

Este nuevo esquema fue presentado en 2025 y arrancó formalmente con la campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, donde las autoridades de la CDMX precisaron que diariamente  se generan alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos todos los días, por lo que la separación desde los hogares es importante  para reducir la contaminación.

 

Historias recomendadas: 

FBPT

Gobierno CDMX
Inicio Ciudad de México Separacion de basura cdmx 2026 que desechos se llevan jueves nueva recoleccion