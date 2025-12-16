5 Datos sobre la Flor de Nochebuena: ¿Qué Necesita para Alcanzar su Máximo Esplendor?

Ya se acercan las fiestas decembrinas y uno de los elementos representativos es la flor de Nochebuena, la cual se usa para adornar hogares y espacios públicos, tiene una historia mexicana que ha trascendido fronteras. En N+ te compartimos qué necesita para alcanzar su máximo esplendor.

Es originaria de México y conocida en distintos países como poinsettia, esta planta florece justo cuando el año llega a su fin. Es uno de los elementos más representativos de las fiestas decembrinas en México y en diversos países del mundo. Su presencia en varios lugares públicos coincide con el cierre del año, cuando esta planta alcanza su máximo esplendor gracias a las condiciones propias del invierno.

Antes de conquistar el mundo, la Nochebuena ya tenía un lugar especial en la cultura mexica. Su nombre original, Cuetlaxóchitl, proviene del náhuatl y ha sido utilizada como un remedio natural, según Laura Trejo Hernández, especialista del Instituto de Biología, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuándo alcanza su máximo esplendor la Nochebuena?

Aunque comúnmente se le asocia únicamente con la decoración navideña, la Nochebuena tiene un origen mexicano, una compleja estructura botánica y una historia que se remonta a la época prehispánica.

La Nochebuena requiere periodos prolongados de oscuridad y temperaturas templadas para desarrollar su color característico. Por esta razón, su floración ocurre de manera natural durante los meses de invierno, principalmente en diciembre. Las estructuras que dan color a la Nochebuena no son flores, sino brácteas, hojas modificadas que protegen a las pequeñas flores amarillas ubicadas en el centro. Estas brácteas pueden ser rojas, blancas, rosas o doradas, dependiendo de la variedad. Conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, la Flor de Nochebuena es nativa de regiones tropicales de México, especialmente de zonas como Taxco, Guerrero, y áreas del Pacífico mexicano. Para conservarla en buen estado, la Nochebuena necesita luz indirecta, riego moderado cuando la tierra esté seca y evitar el exceso de humedad. Durante su etapa de floración no requiere fertilizante, y el agua debe escurrir correctamente para prevenir daños en la raíz. En 1825, el diplomático estadounidense Joel R. Poinsett llevó ejemplares de la planta de México a Estados Unidos, donde comenzó su cultivo y comercialización bajo el nombre de poinsettia. Con el tiempo, su producción se extendió a Europa y otras regiones del mundo.

