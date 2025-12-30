¿Me Pueden Multar Si No Separo la Basura en CDMX? Esto Pasará a Partir del 1 de Enero 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México entrará a una nueva era en la recolección de basura, por lo que ya la debes separar desde casa; aquí te decimos si te pueden multar si no entregas la basura como ahora corresponde.

¿Cómo separar la basura?

A partir del 1 de enero de 2026, debes separar la basura que generes en tu casa en residuos reciclables y no reciclables.

Dependiendo del día de la semana, podrás entregar la basura al camión recolector. A continuación, te detallamos cómo se van a recoger los residuos por día.

Residuos orgánicos

La basura orgánica, como los residuos de alimentos o de jardinería, se van a recoger los siguientes días:

Martes.

Jueves.

Sábado.

Residuos reciclables

Se considera como residuos reciclajes material que se puede convertir en nuevos productos como los siguientes:

Papel.

Cartón.

Plástico.

Vidrio.

Metales.

Aluminio.

Latas.

Ropa.

Textiles.

Madera.

Envases multicapa tipo Tetrapack.

Los residuos reciclables se van a recoger los siguientes días:

Lunes.

Miércoles.

Viernes.

Domingo.

Residuos no reciclables

Los residuos no reciclables son los materiales que por sus características y el uso que se les dio pierden la posibilidad de ser aprovechados, como los siguientes:

Residuos sanitarios.

Pañuelos usados.

Papel de baño.

Preservativos.

Toallas sanitarias.

Hisopos.

Curitas.

Pañales.

Tampones.

Residuos reciclables voluminosos solo se recogerán el domingo.

La basura no reciclable se va a recoger en los siguientes días:

Lunes.

Miércoles.

Viernes.

Domingo.

Los residuos se deben depositar en contenedores de colores, de la siguiente forma:

Verde: Basura orgánica.

Basura orgánica. Gris: Basura reciclable.

Basura reciclable. Naranja: Basura no reciclable.

¡Lunes de residuos reciclables y no reciclables!

Cada lunes podrás entregar, por separado, los residuos que pueden convertirse en nuevos productos y aquellos que ya no pueden aprovecharse.



A partir del 1 de enero, cada residuo en su lugar.

¿Habrá multa por no separar la basura en CDMX?

De acuerdo con Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, los camiones de basura solo se llevarán los residuos que se indican por día, de no ser así, no recogerán la que no corresponde.

La funcionaria afirmó a N+ que “quienes no cumplan con la separación adecuada, no se les recolectará sus residuos”.

La Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) será la dependencia encargada de supervisar la recolección, separación, manejo y disposición final de la basura.

Y aunque las autoridades de Ciudad de México no han anunciado multas o sanciones por no separar la basura a partir del 1 de enero de 2026, la campaña se centra en la concientización por el cuidado de los desechos desde casa, para así contribuir con el panorama ambiental en la capital del país.

