Científicos Descubren 'Ejército' de Bacterias en México, con Potencial Ayuda para la Agricultura

Científicos de la Unidad Académica de Estudios Territoriales (UAET) Oaxaca, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron lo que se podría denominar como un 'ejército' de bacterias, que podría ser de gran ayuda para los agricultores.

Beneficios del potencial hallazgo del 'ejército' de bacterias

Los investigadores de la UNAM identificaron las poblaciones bacterianas en el Geoparque Mundial de la UNESCO Mixteca Alta, en Oaxaca, con capacidades excepcionales para potenciar la fertilidad del suelo y promover la restauración ecológica en zonas agrícolas.

Estas comunidades de microorganismos benéficos, caracterizadas mediante avanzada secuenciación genética, destacan por su habilidad para suprimir patógenos, mejorar el ciclado de nutrientes y generar materia orgánica estable, lo que permite el desarrollo de biofertilizantes locales que reducen la dependencia de agroquímicos.

Este hallazgo biotecnológico, derivado del estudio de sistemas agrícolas ancestrales, posiciona a la región como un modelo global de sostenibilidad al integrar la ciencia genómica con el conocimiento tradicional para la recuperación de suelos degradados.

Datos sobre el hallazgo de las bacterias

El hallazgo de las bacterias se realizó en suelos de sistemas agrícolas tradicionales conocidos como lama-bordos, terrazas y valles, los cuales han sido manejados por comunidades locales durante más de 3,400 años.

Estas bacterias tienen la capacidad de potenciar la fertilidad del suelo, promover el ciclado de nutrientes -como carbono y nitrógeno- generar materia orgánica estable y mejorar la estructura física del terreno.

Los microorganismos identificados funcionan como un mecanismo de defensa natural al suprimir patógenos y promover activamente el crecimiento de la vegetación.

Mediante técnicas avanzadas de secuenciación genómica (gen 16S rRNA), se determinó la presencia de grupos dominantes como Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria y Chloroflexi.

Además de familias específicas como Solibacteraceae y Sphingomonadaceae.

El descubrimiento permite la creación de biofertilizantes y bioestimulantes locales adaptados a la región, lo que reduce la dependencia de agroquímicos industriales.

El conocimiento de estos microbiomas servirá como herramienta para recuperar suelos degradados y mejorar la productividad agrícola bajo un modelo de sostenibilidad global.

Sinergia de conocimientos: El estudio destaca cómo el manejo tradicional ancestral ha creado ambientes ideales para estas comunidades bacterianas, integrando la ciencia moderna con los saberes locales.

