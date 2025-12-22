Menú Torito 2025: Esto Cenarán Conductores que no Pasen el Alcoholímetro en Navidad y Año Nuevo

Si eres el conductor designado, recuerda que no debes tomar alcohol, pues el alcoholímetro está activo las 24 horas del día y en caso de infracción, pasarás varias horas encerrado en ‘El Torito’; aquí te decimos cuál es el menú para quienes se pasen de copas en las fiestas por Navidad 2025 y Año Nuevo 2026.

Datos sobre el alcoholímetro CDMX: El Operativo Conduce Sin Alcohol estará vigente del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026, las 24 horas del día.

El Operativo Conduce Sin Alcohol estará vigente del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026, las 24 horas del día. En caso de no pasar la prueba, se infringe el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica.

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

En caso de superar la cantidad de alcohol en la sangre, de 8 gramos por litro, o de alcohol en aire respirado, que corresponde a 0.4 miligramos por litro, la sanción correspondiente es arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y una penalización de 6 puntos en la licencia para conducir.

El arresto se debe cumplir en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como 'El Torito'.

Menú en ‘El Torito’ CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció hoy, 22 de diciembre de 2025, cuál va a ser el menú que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario servirá a los conductores que caigan en detenidos en ‘El Torito’ durante las fiestas por Navidad y Año Nuevo.

Cena en ‘El Torito’, CDMX. Foto: SSC de la Ciudad de México

Menú en Navidad 2025

Espagueti a la crema con jamón y piña.

Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema.

ensalada de manzana con crema, pasas y nuez.

Ponche con frutas de temporada.

Menú Año Nuevo 2026

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañada de una ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

Ensalada de manzana.

Ponche.

La SSC pidió a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México a no conducir, si ingirieron bebidas alcohólicas y llamó a prevenir algún accidente.

