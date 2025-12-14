Alcoholímetro: ¿Quiénes Pueden Perder la Licencia Permanente en CDMX durante Diciembre 2025?

El trámite de la licencia permanente en la Ciudad de México fue uno de los más realizados este 2026, con citas agotadas; sin embargo, el esfuerzo por conseguirla podría ser en vano, si es que no tomas las mejores decisiones en esta temporada que se ha activado el programa Conduce Sin Alcohol. En N+ te explicamos quién puede perderla con el alcoholímetro.

Como te dimos a conocer previamente, se ha activado la fase decembrina de este protocolo preventivo, que busca reducir los accidentes automovilísticos, con la retención de conductores en estado de ebriedad, quienes son trasladados a "El Torito".

Nota relacionada: ¿Dónde Hay Alcoholímetro en CDMX? En Estos Puntos Está el Operativo en Fiestas Decembrinas

Video: Cayó la Ley: ¿Cuántas Personas Terminaron en el ‘Torito’ en las Posadas y Navidad en CDMX?

¿Cuáles son las sanciones del alcoholímetro?

El operativo del Alcoholímetro 2025 cuenta con mil 130 puntos de revisión distribuidos en todo el país, que están activos las 24 horas del día. Los módulos se instalan de forma aleatoria y continua, con mayor presencia en sitios con mayor flujo vehicular.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México estipula en su artículo 50 que mientras se tenga una cantidad de alcohol en la sangre inferior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado menor a 0.4 miligramos por litro, la gente logrará pasar la prueba.

Quienes no pasen la prueba, enfrentarán sanciones como:

Multa de 60 UMAS (aproximadamente 6,514 pesos).

Arresto de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”.

Remisión del vehículo al corralón, en caso de ser necesario.

No obstante, hay otras sanciones como que te retiren la licencia de conducir, en algunos casos.

Nota relacionada: Matan a Balazos a Funcionario de Oaxaca Durante Operativo de Alcoholímetro

¿Cuándo pueden retirarte la licencia de conducir en CDMX?

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las personas a las que se les puede cancelar de forma definitiva la licencia permanente, licencias de conducir de otro tipo y permisos son aquellas que incurran en las siguientes causas:

Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año , por conducir un vehículo en estado de ebriedad

en un periodo de , por conducir un vehículo en estado de ebriedad Cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres o más años por conducir un vehículo en estado de ebriedad

por conducir un vehículo en estado de ebriedad Cuando el titular cometa alguna infracción a la presente Ley o sus reglamentos, bajo la influencia de estupefacientes , psicotrópicos u otras sustancias tóxicas

, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir

con la del permiso o la licencia de conducir Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición es falsa , o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente

, o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, el titular cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios.

Video: Licencia Permanente: Así Se Ven las Enormes Filas en Módulos de CDMX

Historias recomendadas:

Toluca vs Tigres En Vivo: Dónde Seguir Minuto a Minuto la Final de Vuelta de la Liga MX 2025

Frente Frío 21 y Aire Polar Golpearán Con Lluvias y Heladas a México| Lista de Estados Afectados



DMZ