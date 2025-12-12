¿Dónde Hay Alcoholímetro en CDMX? En Estos Puntos Está el Operativo en Fiestas Decembrinas

Las autoridades capitalinas dieron el banderazo al Programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos en dónde hay Alcoholímetro.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que este año se instalarán 1,130 puntos de revisión distribuidos en zonas estratégicas, los cuales contarán con equipos tecnológicos actualizados y con la presencia de representantes de derechos humanos, con el objetivo de garantizar procedimientos transparentes y respetuosos hacia la ciudadanía.

🥃🚫 El programa #ConduceSinAlcohol se extenderá hasta el 11 de enero de 2026 y funcionará todos los días las 24 horas, además, se instalará en vialidades principales de la #CapitalDeLaTransformación así como en entradas y salidas de la ciudad, esto con la finalidad de evitar… pic.twitter.com/hmWFmTYkpv — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 12, 2025

Vázquez Camacho señaló que el operativo será continuo y contará con la participación de 500 elementos operativos diarios, además de personal médico, jueces cívicos y brigadas de movilidad que apoyarán en las labores de revisión y canalización.

¿En dónde está el Alcoholímetro en CDMX?

Los puntos del Alcoholímetro estarán en los accesos y salidas de la capital.

En las vialidades con mayor registro de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

