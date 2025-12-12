Inicio Ciudad de México ¿Dónde Hay Alcoholímetro en CDMX? En Estos Puntos Está el Operativo en Fiestas Decembrinas

¿Dónde Hay Alcoholímetro en CDMX? En Estos Puntos Está el Operativo en Fiestas Decembrinas

En la CDMX hay diversos puntos del Alcoholímetro como parte del Programa Conduce sin Alcohol; conoce en dónde están

Policías de tránsito.

Instalarán varios puntos del alcoholímetro en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades capitalinas dieron el banderazo al Programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos en dónde hay Alcoholímetro

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que este año se instalarán 1,130 puntos de revisión distribuidos en zonas estratégicas, los cuales contarán con equipos tecnológicos actualizados y con la presencia de representantes de derechos humanos, con el objetivo de garantizar procedimientos transparentes y respetuosos hacia la ciudadanía.

Vázquez Camacho señaló que el operativo será continuo y contará con la participación de 500 elementos operativos diarios, además de personal médico, jueces cívicos y brigadas de movilidad que apoyarán en las labores de revisión y canalización.

¿En dónde está el Alcoholímetro en CDMX? 

  • Los puntos del Alcoholímetro estarán en los accesos y salidas de la capital.
  • En las vialidades con mayor registro de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

En breve más información.

