Alcoholímetro en Ecatepec por Fiestas Decembrinas 2025: ¿Qué Días Hay Operativos?

Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina, por lo que las autoridades se alistan para reforzar el operativo “Conduce sin alcohol” en varias zonas del país, como el municipio de Ecatepec, Estado de México, que buscar evitar accidentes mortales relacionados con el consumo de alcohol por parte de los conductores.

En un comunicado, el gobierno municipal indicó que “el operativo será permanente sobre todo en este fin de año, cuando se realizan diversas festividades”, con la finalidad de reducir los choques mortales de automovilistas alcoholizados.

En el 34% de incidentes fatales hay un chofer ebrio

La administración local agregó que el 34% de accidentes viales está relacionado con el consumo de alcohol, razón por la cual la Subdirección de Tránsito Municipal mantendrá el alcoholímetro.

Según los datos oficiales, el pasado fin de semana se realizaron pruebas de alcoholemia a 134 conductores y se remitió a siete personas al Centro de Detenciones de Etílicos por superar el nivel permitido.

El despliegue operativo se realizó en la Vía Morelos.

Participaron elementos de Tránsito, sectores, motopatrullas, además de personal de la Consejería Jurídica, Derechos Humanos y DIF Municipal.

Los detenidos tuvieron que cumplir un arresto inconmutable de 12 hasta 36 horas.

¿Qué días hay operativos de “Conduce sin Alcohol”?

De acuerdo con el municipio de Ecatepec, se evalúa aplicar el alcoholímetro diario en este fin de año, pero por el momento se aplica los fines de semana.

Hasta el momento, de septiembre a la fecha, un total de 39 conductores han sido remitidos por superar los niveles de alcohol y 12 vehículos han sido puestos a disposición.

Asimismo, en ese periodo las autoridades han detectado dos automóviles con reporte de robo, así como a personas en posesión de enervantes.

En el caso de aquellos conductores que superan los límites de alcohol en aire expirado, al registrar más de .40 tienen la alternativa de llamar algún familiar o persona conocida para que se lleve su auto y evitar que sea remitido a depósito vehicular.

