¿Alguna persona ha acudido a tu casa para decirte que va a cambiar el medidor de la luz como parte de un “operativo especial”? ¡Toma precauciones! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado por reportes recientes sobre aparición de avisos o visitas de supuestos trabajadores.

Aquí te contamos todos los detalles, para que estés atento ante esta situación que se ha presentado en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Baja California, pero que podría extenderse a otras partes del país.

Intento de fraude a nombre de CFE

La empresa emitió un comunicado en el que dijo que en días recientes, usuarios han reportado la aparición de avisos apócrifos colocados en domicilios particulares, a través de redes sociales y quejas ciudadanas.

Estos avisos forman parte de una nueva modalidad de extorsión en la que personas que se hacen pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) engañan a los usuarios mediante falsas notificaciones de multa y corte del servicio.

Delincuentes se hacen pasar por empleados de CFE

Entre las variantes de fraude detectadas se encuentra una en la que una persona uniformada, con vestimenta similar a la del personal de CFE, acude directamente al domicilio, argumentando que realizará el cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.

Durante la visita, el sujeto señala supuestas irregularidades o dice que el medidor no cuenta con sello, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa.

Ante ello, la Comisión destacó que nunca se debe pagar en efectivo, pues la CFE solo recibe pagos por canales institucionales. Además, recordó que todo empleado debe portar uniforme y credencial, y la ciudadanía tiene derecho a solicitarla y fotografiarla.

Avisos apócrifos

Sobre el modus operandi de los avisos apócrifos, indicó que ocurre de la siguiente manera, de acuerdo con testimonios:

Primero dejan hojas impresas en los domicilios, principalmente los viernes por tarde. En esos avisos dicen al usuario que dispone de 12 horas para pagar entre 5 mil y 20 mil pesos. Lo anterior porque supuestamente el medidor carece de sello, candado o presenta alguna anomalía. En los documentos se incluye un número telefónico falso, al cual se solicita comunicarse “para solucionar el problema”. En la llamada, los extorsionadores afirman que se trata de una falta grave o delito y que la multa es obligatoria. Posteriormente, tras vencer el supuesto plazo, un individuo que se ostenta como “Jefe de Área de CFE” —algunos incluso han creado un perfil falso en LinkedIn con dicho cargo— vuelve a contactar a la víctima. El sujeto ofrece reducir la multa y proporciona una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante este panorama, la CFE reiteró su llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar, por lo cual emitió esta lista de recomendaciones:

Verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE:

Todo trabajador de CFE debe portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial. El usuario tiene derecho a solicitar dicha identificación e, incluso, tomar una fotografía como respaldo.

No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio:

Los pagos a la CFE sólo se deben realizar en centros autorizados o mediante los canales de pago institucionales.

Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento:

Antes de permitir el acceso a su domicilio o realizar algún pago, comunicarse al 071, proporcionando su número de servicio, una fotografía del medidor o del documento recibido. El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio.

Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión:

Acudiendo a las oficinas de CFE más cercanas para reportar el hecho. En su caso, presentando denuncia formal ante las autoridades competentes.

Acción contra defraudadores

Ante estos casos, la CFE inició una investigación formal para documentar los incidentes y recopilar información directa de las personas afectadas en las distintas Divisiones de Distribución.

Además, estableció coordinación con las divisiones a nivel nacional para identificar patrones comunes, fortalecer las medidas preventivas y diseñar protocolos de atención y verificación que permitan distinguir fácilmente al personal legítimo de la CFE de falsos representantes.

