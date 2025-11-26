Bernardo Bosch, Papá de Fátima Bosch, Reacciona a Señalamientos; Esto Dijo de Raúl Rocha y Pemex.

Luego de varios días de polémica, el papá de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, reaccionó a los señalamientos que se reportaron sobre sus funciones públicas en Pemex, la relación con Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, así como el triunfo de la mexicana en el certamen de belleza internacional.

En un comunicado, reconoció su trayectoria de casi 30 años en la petrolera estatal, afirmó que no existen sanciones administrativas en su contra y dijo que está sujeto al escrutinio público.

Sin embargo, entre las precisiones a lo largo de siete puntos, acusó que se han emitido informes falsos sobre su rol en el concurso de Miss Universo 2025 y pidió que sean corregidos.

¿Qué dijo Bernardo Bosch de Raúl Rocha?

Bernardo Bosch Hernández, actual funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo que conoció a Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo, hace dos meses, en el evento de Miss México realizado en Jalisco. Por lo que descartó haber influido en el contrato que una compañía del empresario obtuvo en 2023.

"Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad", indicó.

Entre 2018 y 2025 me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario

La declaración de Bosch Hernández, emitida la noche del 25 de noviembre, coincide con lo manifestado por Rocha Cantú el fin de semana, cuando aclaró el convenio con Pemex, luego de que la misma petrolera desmintiera los señalamientos de presunto conflicto de interés.

Esta controversia fue luego de que Omar Harfouch, uno de los exjueces del certamen internacional, acusara que la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 fue un "fraude" porque estaba acordada 24 horas antes de la final del concurso, ya que, supuestamente, fue instado a votar por la mexicana para favorecer los negocios de Rocha Cantú.

Esto, en alusión al presunto nexo del presidente del certamen con el funcionario de Petróleos Mexicanos, padre de la participante.

Papá de Fátima Bosch aclara caso en la administración pública

Acerca de su desempeño como funcionario público, Bernardo Bosch dijo que 27 de sus 35 años de trayectoria profesional han sido en Pemex. Y si bien se le sancionó en la administración pública, aclaró que el castigo fue revocado.

"En ejercicio del derecho que asiste a cualquier mexicano para impugnar actos de autoridad, acudí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual, el 6 de noviembre de 2019, mediante Sentencia Definitiva, declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio de ese mismo año, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal", explicó.

No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados

Sin embargo, luego de que su hija fuera coronada Miss Universo 2025 en la edición 74, acusó que se difundieron "noticias y trascendidos falsos" sobre su familia.

"Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico", reprochó.

Bernardo Bosch señaló que reafirma su compromiso con Pemex, México y la ciudadanía, pero pidió respetuosamente que se corrijan las notas que, insistió, contienen falsedades.

¿Cuál fue el contrato con Pemex?

En su posicionamiento del domingo 23 de noviembre, Raúl Rocha defendió que su empresa, Gasíferas del Sur, en asociación con Servicios PJP4 México, obtuvieron un contrato con Pemex por 745 millones 645 mil 19 pesos mediante una licitación competitiva y acorde a las reglas del proceso.

Se trató de la "construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en los Activos de Producción de PEP".

Sin embargo, el presidente de Miss Universo ventiló que Pemex tiene un adeudo casi total por los trabajos contratados, luego de que retrasó la autorización de materiales y la aprobación de costos mayores a los que se convinieron.

Rocha Cantú afirmó que los trabajos se concluyeron hace más de dos años, por lo que ni siquiera ha obtenido el beneficio de la petrolera para liquidar lo que resta a las empresas.

