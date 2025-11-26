¿Quién es Chiara Ferragni y en Qué Consiste el 'Fraude Navideño' Que la Podría Llevar a Prisión?

La creadora de contenido Chiara Ferragni está acusada de fraude por promocionar panes y dulces navideños supuestamente destinados a fines caritativos.

Por ello, la Fiscalía de Milán pidió una pena de un año y ocho meses de cárcel contra la estrella de las redes sociales en ese país.

De acuerdo con las autoridades, Ferragni promovió un pandoro de Navidad, un pan parecido al panettone, y huevos de Pascua, cuyas ventas irían en beneficio de personas necesitadas.

¿Qué dijo Chiara Ferragni sobre la acusación?

En una audiencia a puerta cerrada, en el tribunal de Milán, Ferragni, de 38 años, negó las acusaciones y dijo que actuó de buena fe.

Además, la creadora digital señaló que está confiada en la decisión de la justicia, en una escueta reacción ante los medios de comunicación.

En el próximo requerimiento, el 19 de diciembre, la defensa de Chiara tendrá la última oportunidad de argumentar en favor de su defendida, de cara al veredicto en enero próximo.

En Italia, el fraude agravado tiene una pena de cinco años de prisión, pero no se espera que Chiara vaya a la cárcel si la sentencia es menor a dos años.

¿Cómo fue el fraude navideño?

El presunto fraude cometido por la creadora de contenido ocurrió en 2022, cuando promocionó Pandoro Pink Christmas, un pan dulce producido por Balocco.

La venta, se dijo, ayudaría a recolectar fondos para niños hospitalizados en un centro en Turín, en el norte de Italia. La empresa vendió cada pan, con el logo de Ferragni, al triple de lo habitual, con la promesa de hacer una donación.

En una revisión hecha por las autoridades, se encontró que a finales de 2023 había una única donación de 57 mil dólares, la cual fue entregada al hospital por Balocco, pero meses antes.

Es decir, las ventas conseguidas por la colaboración entre Chiara y Balocco no derivó en la donación, pues esta fue hecha antes del lanzamiento de la venta del Pandoro.

A finales de 2023, la entidad impuso una multa de un millón 157 mil dólares a dos empresas ligadas a Ferragni por prácticas comerciales desleales por este asunto y Balocco recibió una sanción de 486 mil dólares.

Las autoridades también investigaron la promoción de huevos de Pascua de la marca Ferragni, vendidos entre 2021 y 2022, también relacionados con actos de caridad.

¿Quién es Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni inició su carrera en las redes sociales en 2009 con el blog The Blonde Salad, un blog de moda, y poco a poco comenzó a crecer hasta colaborar con marcas como Dior, Chanel y Tod's.

Sus redes estaban enfocadas en una vida de glamour, junto con su entonces pareja, el rapero Fedez, de quien se separó en 2024.

Tiene una tienda digital donde ofrece productos variados de joyería, cosméticos y ropa. En redes sociales, suma 28 millones de seguidores en Instagram y más de 6 millones en TikTok.

Además, combina su vida como empresaria y creadora de contenido, con la maternidad, pues es madre de Leone, de siete años, y Vittoria, de 4 años, ambos procreados con Fedez.

Con información de AFP

