Alcoholímetro 2025: Al Torito 72 Conductores por Sobrepasar Límite de Alcohol en Primer Día

Un total de 72 conductores superaron el límite permitido de alcohol y 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, durante la primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro, por las fiestas decembrinas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX).

Las autoridades además detallaron que se realizaron 13 mil 422 pruebas AlcoStop, en el ambiente interior del vehículo, y 228 pruebas de alcoholemia, por aire espirado.

Mediante su cuenta de X, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), detalló que este 12 de diciembre, por instrucciones de la jefa de Gobierno, dieron inicio a las Jornadas Decembrinas del Programa Conduce Sin Alcohol, "Alcoholímetro", como parte de un esfuerzo permanente para proteger la vida y la integridad de las y los ciudadanos, y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

El Programa Conduce sin Alcohol en sus Jornadas Decembrinas estará operando las 24 horas del día en las 16 alcaldías de Ciudad de México

La SSC-CDMX detalló que se instalarán mil 130 puntos de revisión del programa en sitios estratégicos, como las entradas y salidas de la ciudad y en zonas de alta incidencia de incidentes viales.

Las Jornadas Decembrinas del alcoholímetro comenzaron este viernes 12 de diciembre de 2025 y estarán funcionando hasta el 11 de enero de 2026.

