Matan a Balazos a Funcionario de Oaxaca Durante Operativo de Alcoholímetro

Durante un operativo del programa alcoholímetro, el director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, Nelson H. P., de 25 años de edad, fue asesinado a balazos por sujetos armados, la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025.

El ataque ocurrió mientras el funcionario se encontraba en funciones, lo que generó consternación entre autoridades municipales y ciudadanos.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la carretera Riberas del Atoyac, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, donde se había instalado el punto de revisión vehicular. Testigos señalaron que al menos dos hombres se aproximaron al lugar y abrieron fuego directamente contra el servidor público, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, Nelson H. P. ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

Gobierno Municipal condena ataque armado

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de San Jacinto Amilpas condenó enérgicamente el homicidio y expresó su solidaridad, respeto y apoyo a la familia del funcionario fallecido. Asimismo, destacó la trayectoria y compromiso de Nelson H. P. con el servicio público y lamentó profundamente su pérdida.

La autoridad municipal informó que brindará todas las facilidades necesarias y pondrá a disposición de la Fiscalía General del Estado toda la información que sea requerida, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y al debido proceso de investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen.

Las autoridades estatales ya iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables y determinar el móvil del ataque, mientras se reforzó la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de la población y de los operativos en curso.

