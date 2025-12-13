Virus Influenza A H3N2: Países con Casos de Súper Gripe Hoy, Sábado 13 de Diciembre | Lista
Esta es la lista de países en donde se ha reportado la aparición de súper gripe, provocada por el virus de la influenza H3N2 subclado K
En el mundo, continúa la preocupación por el virus A(H3N2), un subtipo de virus de la influenza A, que provoca la gripe estacional en humanos y suele estar asociado a temporadas más severas, especialmente para los grupos vulnerables.
A decir de las autoridades de salud, el subclado K (o variante K) es una variación genética reciente dentro del A(H3N2) que es motivo de preocupación porque ha demostrado una capacidad de transmisión elevada y ha causado brotes atípicos y tempranos en países de Oceanía y Europa, generando una fuerte presión hospitalaria. Además, su aparición podría significar que la efectividad de las vacunas estacionales preexistentes podría ser menor contra esta variante específica.
¿Cuáles son los síntomas del virus de influenza A(H3N2)?
A decir de las autoridades, es difícil saber con exactitud si se trata del virus de influenza A(H3N2) a menos que se realicen exámenes de laboratorio, pero a continuación te mencionamos síntomas comunes de la gripe.
Los síntomas de la gripe suelen aparecer entre 2 y 4 días después de la infección. En la mayoría de los casos, la fiebre y los demás síntomas desaparecen en una semana.
Los síntomas comunes que las personas reportan incluyen:
- Aparición súbita de fiebre.
- Tos (generalmente seca).
- Dolor de garganta.
- Dolores musculares y articulares.
- Malestar general intenso.
- Secreción nasal.
- La tos puede ser intensa y durar dos o más semanas.
Poblaciones con Mayor Riesgo
La gripe puede ser una enfermedad grave y más cuando se trata de influenzas con mutaciones como la A(H3N2), e incluso letal para personas con alto riesgo. La hospitalización y la muerte por gripe son más frecuentes en estos grupos.
- Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o complicaciones incluyen:
- Las embarazadas.
- Los niños de menos de cinco años. El 99% de las muertes de menores de cinco años con infecciones respiratorias relacionadas con la gripe ocurren en países en desarrollo.
- Las personas mayores. En países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se producen en personas de 65 años o más.
- Pacientes con enfermedades crónicas (como problemas cardiacos, pulmonares, renales, metabólicos o hepáticos).
- Personas con inmunodepresión (por VIH/sida o quimioterapia).
Los trabajadores de la salud también corren gran riesgo de infectarse y de transmitir el virus.
¿Qué puedo hacer para prevenir enfermarme?
La vacunación es la mejor manera de prevenir la gripe. Las vacunas son seguras y eficaces. Se recomienda la vacunación anual.
- Además, otras formas que ayudan a prevenir la transmisión incluyen:
- Lavarse y secarse las manos frecuentemente.
- Cubrirse nariz y boca con un pañuelo al toser o estornudar.
- Deshacerse correctamente de los pañuelos desechables utilizados.
- Quedarse en casa si se siente malestar.
- Evitar el contacto directo con personas enfermas.
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
La gripe se propaga con facilidad cuando las personas tosen o estornudan. El virus también puede transmitirse por las manos contaminadas.
¿En qué países se han detectado casos de H3N2 y variante K?
Según autoridades de salud, en estos países se han registrado casos de influenza A(H3N2):
- Reino Unido: Ha reportado una actividad alta, implementando en algunos casos medidas como el refuerzo de estructuras hospitalarias.
- España: Ha registrado una incidencia de casos significativamente mayor que en el periodo anterior.
- Alemania
- Francia
- Italia
En general, se ha detectado la variante K en más de 30 países en Europa.
- Australia: El brote de la variante K comenzó aquí en agosto, antes de extenderse a otras regiones.
- Nueva Zelanda
- Japón: Se han reportado brotes, aunque con otros subtipos de influenza circulando también.
La lista de países en América que reportan presencia del subtipo A(H3N2) y la variante K se concentra en Norteamérica.
- Estados Unidos: El país observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2). Ocurre un crecimiento progresivo de la variante K.
- Canadá: Predomina el subtipo A(H3N2) en esta nación.
- México: El país confirma al menos un caso de la variante K de A(H3N2).
En América Latina y el Caribe, los casos de la variante K no se confirman ampliamente en América del Sur. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta a la región. La OPS pide ajustar los planes de vigilancia y vacunación ante el riesgo de importación del virus.
