Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 14 de Diciembre 2025

La jornada de este domingo presenta complicaciones en varias carreteras del país, donde se reportan cierres parciales y totales que afectan la circulación vehicular.

Las autoridades han informado que las afectaciones se deben tanto a protestas sociales como a accidentes ocurridos en tramos federales y estatales.

Bloqueos de Puentes Dejaron Millones de Dólares en Mercancías Varadas en Ciudad Juárez

En distintos puntos, los bloqueos se han instalado de manera intermitente, provocando congestionamientos y retrasos considerables para quienes se desplazan por carretera.

Asimismo, los accidentes automovilísticos han obligado a realizar cierres temporales mientras se llevan a cabo labores de auxilio y retiro de unidades siniestradas.

Por ello, es importante que los conductores verifiquen el estado de las vías antes de salir y tomen precauciones adicionales durante sus traslados. A continuación, el detalle de los cierres y afectaciones viales reportadas.

Estas son las carreteras con cierres parciales o totales

12:47 Horas. Autopista Hermosillo–Magdalena. Cierre parcial de circulación en el km 13, dirección Magdalena. Continúa la reducción de carriles por atención de tractocamión tipo pipa con falla mecánica.

12:15 Horas. Autopista Cuernavaca–Acapulco. Cierre parcial de circulación en el km 100, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de choque por alcance.

12:12 Horas. Autopista Isla–Acayucan. Restablecida la circulación en el km 165, dirección Acayucan. Tramo opera de manera normal.

12:10 Horas. Autopista La Tinaja–Isla. Cierre parcial de circulación en el km 93. En dirección La Tinaja, continúa reducción de carriles por salida del camino a cuneta central y volcadura de tractocamión; en dirección Isla, la vialidad opera de manera normal.

Historias recomendadas: