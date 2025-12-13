Mujeres Cuidan Aplicación de Recursos en Comunidades Originarias, Destaca Sheinbaum en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este sábado que las mujeres son las encargadas de cuidar la aplicación del dinero en las comunidades originarias, tras el reparto de presupuesto directo, que busca avanzar en el reconocimiento pleno de sus derechos.

Como parte de la firma del decreto de propiedad comunal, con la que entregan tres mil hectáreas al pueblo ódami, la mandataria afirmó que el avance es histórico.

Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido. Tres mil hectáreas para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia territorial. Esto es parte del plan de justicia de los pueblos de la sierra tarahumara.

La mandataria afirmó que antes de la Reforma Indígena de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, no se había reconocido en toda su magnitud la grandeza de México, que viene de sus comunidades originarias.

Tantos años de independencia, tantas constituciones y no se había reconocido en su magnitud, la grandeza cultura de México.

(Ahora) a nosotros nos corresponde hacer realidad lo que viene en la Constitución, porque no queremos que se quede en letra muerta, sino que el Artículo 2° constitucional se convierta en derechos reales para los pueblos originarios.



Sheinbaum recuerda proceso de asignación de presupuesto directo

La presidenta recordó cuál es el proceso con el cual se asigna presupuesto directo a comunidades indígenas, que eligen, mediante una asamblea al Comité que lo recibirá, al Comité de Vigilancia y una mujer tesorera.

Somos las mujeres las que cuidamos el dinero de la familia. Así que ahora, son las que cuidan la aplicación del dinero de la comunidad

En la asamblea, también se elige para qué es el recurso. Asimismo, apuntó que este año fueron alrededor de 12 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el presupuesto incrementa a 13 mil 500 millones de pesos.

Durante la conferencia, Sheinbaum Pardo también escuchó más de una decena de demandas por parte de los pobladores de la comunidad, que fueron del mantenimiento a carreteras y hospitales, así como la creación de centros de educación.

DMZ