Conceden Amparo a Zhenli Ye Gon; Seguirá en el Altiplano

Un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, para que las autoridades le informen la fecha exacta de su detención en Estados Unidos y se le entregue, ya sea en su lugar de internamiento o por conducto de su abogado, copia del proceso penal que enfrentó ante un juez en Washington D.C.

La resolución judicial ordena que se garantice el acceso a dicha información, al considerar que forma parte de su derecho a la certeza jurídica y a una adecuada defensa.

Con ello, las autoridades competentes deberán proporcionar los datos y documentos solicitados relacionados con el procedimiento penal que se le siguió en territorio estadounidense.

Secretaría de Relaciones Exteriores le había negado dicha información

Zhenli Ye Gon promovió el amparo después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le negó la información requerida, bajo el argumento de que no cuenta con facultades para atender solicitudes de particulares en este tipo de casos. La cancillería sostuvo que los procesos vinculados con extradiciones y asuntos penales internacionales son competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta negativa, el empresario recurrió al Poder Judicial de la Federación para solicitar la protección de la justicia federal, al considerar que se vulneraban sus derechos al no proporcionarle información relevante sobre su situación jurídica y los antecedentes de su detención y proceso en Estados Unidos.

La decisión del juez no implica una resolución sobre el fondo del caso ni sobre su situación penal en México, sino que se limita a ordenar la entrega de la información solicitada, con el fin de que el quejoso cuente con los elementos necesarios para conocer plenamente los actos que derivaron en su traslado y reclusión.

