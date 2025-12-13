FGR Analiza Indagatoria Contra Presidenta de Asociación Civil; Rechaza Trabajar por Consigna

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó este sábado que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria en contra de la presidenta de una asociación civil, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho.

La dependencia aseveró que esta investigación se judicializó en septiembre y no recientemente, "como algunas versiones lo han señalado erróneamente".

Añadió que el MPF revisa el caso con el fin de verificar que haya sido integrado conforme a derecho.

La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales.

El pasado 24 de noviembre 2025, Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR, luego de seis años en el cargo.

